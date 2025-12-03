Uygun Fiyatlı iPhone Geliyor! Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı
iPhone 17e'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Peki, uygun fiyatlı iPhone neler sunacak? İşte Apple'ın yeni telefonuna dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- iPhone 17e 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.
- Bütçe dostu telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunacak.
- iPhone 17e'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tantılıması bekleniyor.
Uygun fiyatlı iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17e ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 17e'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, iPhone 16e ile aynı yenileme hızına sahip olacak.
iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,1 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- İşlemci: Apple A19
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera
- Ön Kamerar: 12 MP
Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17e 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Apple'ın yeni akıllı telefonu, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunacak. iPhone 16e'de de 60Hz yenileme hızı, 6,1 inç ekran büyüklüğü ve Super Retina XDR OLED ekran teknolojisi tercih edilmişti.
iPhone 17e'nin iPhone 16e'ye kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacağı iddia edildi. Apple'ın bütçe dostu telefonu gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iPhone 17'de de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16e'de ise Apple A18 işlemcisi tercih edilmişti.
Akıllı telefonun 8 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Depolama taraıfnda ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. Kameraya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak telefonun 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.
20.500 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 200 MP Kamerası Var
Doogee V Max LR tanıtıldı. Bununla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı da belli oldu. 20.500 mAh bataryaya sahip cihaz, zorlu koşullar için geliştirildi.
iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak?
Merakla beklenen iPhone 17e'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tantılıması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. iPhone 17e'ye dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. iPhone 16e, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.