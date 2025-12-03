Uygun Fiyatlı iPhone Geliyor! Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Uygun fiyatlı iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17e ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 17e'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, iPhone 16e ile aynı yenileme hızına sahip olacak.

iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera

48 MP ana kamera Ön Kamerar: 12 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17e 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Apple'ın yeni akıllı telefonu, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunacak. iPhone 16e'de de 60Hz yenileme hızı, 6,1 inç ekran büyüklüğü ve Super Retina XDR OLED ekran teknolojisi tercih edilmişti.

iPhone 17e'nin iPhone 16e'ye kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacağı iddia edildi. Apple'ın bütçe dostu telefonu gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iPhone 17'de de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16e'de ise Apple A18 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun 8 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Depolama taraıfnda ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. Kameraya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak telefonun 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen iPhone 17e'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tantılıması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. iPhone 17e'ye dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. iPhone 16e, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.