Güçlü İşlemciye Sahip iPhone 17e'nin Fiyatı Ortaya Çıktı

Uygun fiyatlı iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17e'e dair önemli bir bilgi ortaya çıktı. Bu doğrultuda iPhone 17e'nin fiyatı sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, serinin önceki modeliyle aynı fiyat etiketine sahip olacak. Telefon bütçe dostu fiyatın yanı sıra güçlü işlemcisiyle de öne çıkacak.

iPhone 17e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17e'nin 599 dolar (26.113 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. iPhone 16e Türkiye'de şu anda 49 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda iPhone 17e'nin 50 bin TL'den daha yüksek bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması kaçınılmaz görünüyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığının altını çizelim. Nihai fiyat, resmî lansman ile breaber belli olacak.

iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 48 MP

48 MP Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Şarj Hızı: 25W

25W Apple Intelligence: Destekleyecek.

İddiaya göre iPhone 17e gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak. Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan iPhone 17'de de aynı işlemci tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, altı adet çekirdek içeriyor. Yüksek performans sunan işlemci sayesinde en iyi grafiklere sahip oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Akıllı telefonun ekranı 6,1 inç büyüklüğünde olacak. iPhone 17e, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde yüksek çözünürlük sunacak. iPhone 16e'de 6,1 inç ekran büyüklüğü, 1170 x 2532 piksel çözünürlük, Super Retina XDR OLED ekran, 1200 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.

Bütçe dostu yeni iPhone modelinin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunacak. 8 GB RAM ile bilrikte gelmesi beklenen telefon 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek telefonda Apple Intelligence desteğ ide yer alacak.

iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 17e'nin 19 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iPhone 16e, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.