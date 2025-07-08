Yeni Uygun Fiyatlı iPhone'un Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!
Yeni iPhone 17e modelinin muhtemel özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Uygun fiyatlı akıllı telefon, gelişmiş iPhone özelliklerine ev sahipliği yapacak.
Apple'ın yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 17e modeline ilişkin yeni detaylar teknoloji dünyasında gündem oldu. Yeni cihazın muhtemel özellikleri ve tanıtım tarihine dair bilgiler ortaya çıktı.
Paylaşılanlara göre yeni iPhone 17e, tıpkı selefi iPhone 16e gibi diğer iPhone modellerine göre daha uygun bir fiyata sahip olacak. Öte yandan Apple, bu bütçe dostu fiyat politikasını sürdürmek amacıyla yeni telefonda pek çok özelliği koruyacak. İşte detaylar!
iPhone 17e Özellikleri
Daha önce ortaya çıkan iddialar, yeni iPhone 17e'nin bu yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde tanıtılacağını işaret etse de, son bilgilere göre Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonunu gelecek yılın ilk yarısında piyasaya süreceği bildirildi. Bu, tıpkı iPhone 16e'de olduğu gibi beklenen bir zamanlama.
Bununla birlikte yeni iPhone 17e'nin bellek kapasitesi tarafında da selefi ile aynı seçenekleri ile satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda cihazın 8 GB RAM ile birlikte 128, 256 ve 512 GB'lık depolama kapasitelerine sahip olması bekleniyor.
2026'nın İlk Yarısında Tanıtılacak
Daha öncesinde ortaya atılan iddialar, yeni iPhone 17e'nin bu yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde tanıtılacağını işaret etmişti. Ancak geldiğimiz noktada Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonunu, tıpkı iPhone 16e'de olduğu gibi, gelecek yılın ilk yarısında tanıtacağı bildiriliyor.
Öte yandan ilerleyen yıllarda iPhone e serisi tek başına kalmayacak. İddialara göre Apple, üçüncü nesil bir "e" cihazının, standart iPhone 18 ile birlikte 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerini ilkbaharda, yani iPhone 18 Pro modellerinden tam altı ay sonra piyasaya sürmeyi hedefliyor.
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