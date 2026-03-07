iPhone 17e Performans Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 17e'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefon Geekbench testinde görüldü. Böylece iPhone 17e'nin tek çekirdek ve çoklu çekirdek performansının ne durumda olduğu belli oldu. Yeni iPhone modeli, iPhone 17'den daha düşük puan aldı.

iPhone 17e Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iPhone 17e, Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 459 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 811 puana ulaştı. iPhone 16e ile aynı işlemciye sahip olan iPhone 17, tek çekirdek testinde 3 bin 627 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 249 puan almıştı. Bu da iki telefon arasındaki performans farkının yalnızca yüzde 4 civarında olduğunu gösteriyor.

Geekbench sonuçlarına göre yeni telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Yeni iPhone modelinde ayrıca Apple'ın A19 işlemcisi mevcut. Bu işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor. A19 sadece yüksek performansıyla değil aynı zamanda güç verimliliğiyle de öne çıkıyor. Bu da batarya ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

iPhone 17e'nin Özellikleri Neler?

İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR ekran

Super Retina XDR ekran Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kamera: 48 MP Fusion Kamera

48 MP Fusion Kamera Apple Intelligence: Destekliyor.

iPhone 17e'nin Kamera Özellikleri Nasıl?

Akıllı telefonda 48 megapiksel çözünürlüğünde Fusion kamera yer alıyor. Bu kamera ile ister yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K çözünürlüğünde 60 FPS videolar kaydedebilir isterseniz 2 kat telefoto ile yakınlaştırma yapabilirsiniz. Arka kamerada yeni nesil portre özelliği de mevcut. Fotoğrafta istemediğiniz bir nesneyi veya insanı pratik şekilde kaldırabileceksiniz. Gece modu sayesinde düşük ışıkta bile doğal renklere sahip fotoğraflar çekilebilecek.

iPhone 17e'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 17e'de Super Retina XDR teknolojisi mevcut. Bu teknoloji sayesinde ekrandaki renkler çok canlı ve net görünüyor. Ekranda bulunan yedi katmanlı yansıma önleyici yeni kaplama, güneş ışığı altında bile telefonun rahatça kullanılabilmesini sağlayacak. Telefonun ekranı, Ceramic Shield 2 sayesinde serinin bir önceki modeli olan iPhone 16e'ye kıyasla üç kat daha dayanıklı olacak.

iPhone 17e'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 66 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Şu anda telefon ön sipariş verilebiliyor. Satışlar ise 11 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Telefonda açık pembe, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

Editörün Yorumu

Performans testine göre iPhone 17e, günlük kullanımda hız ve akıcık konusunda sorunsuz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Telefon, A19 işlemcisi sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile rahatça çalıştırabilecek. İşlemcinin önceki nesle kıyasla daha yüksek performans sunmasının yanı sıra daha iyi verimlilik sağlaması da önemli bir avantaj.