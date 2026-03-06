Apple Bu Hafta 15 Ürünü Satıştan Kaldırdı

Apple, oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Şirket bu hafta iPhone 17e, M4’lü yeni iPad Air, M5’li MacBook Air, M5 Pro ve M5 Max’li yeni MacBook Pro modelleriyle birlikte iki yeni harici ekran ve “MacBook Neo” adını taşıyan yepyeni bir giriş seviyesi Mac duyurdu. Ancak Apple bir yandan yeni ürünlerini tanıtırken, diğer yandan da eskilerini satıştan kaldırdı. Şirket çıkış tarihleri 2019’a kadar uzanan 15 ürünü sitesinden çıkardı.

Apple'ın Satıştan Kaldırdığı Ürünler Hangileri? (Mart 2026)

iPhone 16e (2025)

M3 ‌iPad Air‌ with 11 inç (2025)

M3 ‌iPad Air‌ 13 inç (2025)

M4 MacBook Air‌ 13 inç ‌(2025)

M4 MacBook Air‌ 15 inç ‌(2025)

M5 MacBook Pro‌'nun 512 GB versiyonu 13 inç ‌(2025)

M4 Pro MacBook Pro‌ 13 inç (2024)

MacBook Pro‌ with M4 Pro 15 inç ‌(2024)

MacBook Pro‌ with M4 Max 13 inç ‌(2024)

MacBook Pro‌ with M4 Max 15 inç ‌(2024)

M3 Max Mac Studio'nun 512 GB versiyonu (2025)

‌Studio Display‌ (2022)

Pro Display XDR (2019)

Pro Display XDR için Pro Stand (2019)

Pro Display XDR için VESA Montaj Adaptörü (2019)

Apple'ın satıştan kaldırdığı ürünler arasında iPhone 16e, M3’lü iPad Air, M4 işlemcili MacBook Air, bazı eski MacBook Pro modelleri, Studio Display, Pro Display XDR ve ona ait aksesuarlar yer alıyor. Aslında bu strateji yeni değil. Apple çok uzun süredir yeni ürünler tanıttığında eskilerini satıştan kaldırıyor.

Örneğin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldığında iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max satıştan kaldırılacak. Standart iPhone 18 tanıtıldığında ise halihazırda satışta olan iPhone 16 siteden çıkarılacak.

Apple Eski Ürünlerini Neden Satıştan Kaldırıyor?

Apple’ın eski ürünlerini satıştan kaldırmasının arkasında tedarik zinciri gibi birçok geçerli neden bulunuyor. Ancak daha gerçekçi bir açıdan bakıldığında bu kararın temel nedeninin şirketin en büyük rakibinin yine kendisi olması olduğu söyleyebiliirz. Örneğin çarşamba günü tanıtılan MacBook Neo’nun en güçlü alternatiflerinden biri Apple’ın 2022’de tanıttığı M2 MacBook Air.

Türkiye’deki kullanıcılar, benzer bir fiyat seviyesinde Neo’ya kıyasla daha güçlü ve daha işlevsel bir deneyim sunan M2 Air’i satın alabiliyor. Ne yazık ki bunu Apple'ın sitesinden değil, üçüncü parti platformlardan yapması gerekiyor. Şirket, "eski" modelleri sitesinden kaldırarak kullanıcılarda güncel olmadığı imajını yaratmaya çalışıyor. Böylelikle daha çok insan en yenisinin aradaki fiyat farkına rağmen en iyisi olduğunu düşünüyor.

Editörün Yorumu

Belirtmekte fayda var ki Apple'ın bir ürünü sitesinden kaldırması gerçekten de eskidiği anlamına gelmiyor. Örneğin şirket iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modelleri arasında küçük teknik iyileştirmeler dışında neredeyse hiç değişiklik yapmadı. Örneğin ben söz konusu modeller arasında geçiş yaptığımda neredeyse hiçbir fark hissetmedim. Bu nedenle Apple'dan bir ürün alacağınız zaman sadece şirketin internet sitesi ile sınırlı kalmayın ve araştırmanızı dikkatlice yapın.