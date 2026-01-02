iPhone 18 Serisi Adeta Cep Yakacak: İşlemci Maliyetleri İki Katına Çıkıyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki yıllarda tanıtacağı iPhone modelleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak özellikle iPhone 18 serisiyle birlikte hayatımıza girmesi beklenen yeni nesil işlemciler hakkında şaşırtıcı iddialar gündeme geldi.

Gelen son bilgilere göre şirket performans tarafında önemli bir sıçrama sağlayacak yeni A20 çipleri için kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Ortaya çıkan raporlar yeni işlemcilerin bir önceki modele kıyasla neredeyse iki kat daha pahalı olacağını gösteriyor. İşte detaylar!

Yeni A20 İşlemcileri Rekor Maliyetle Üretilecek

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre yeni A20 ve A20 Pro işlemcilerinin birim maliyeti 280 dolar seviyelerine kadar yükselebilir. Bu rakam iPhone 17 serisi için geliştirilen A19 çipleri ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 80'lik devasa bir artış anlamına geliyor.

Daha önceki tahminler fiyat artışının daha makul seviyelerde olacağını öngörüyordu. Ancak üretim sürecinde yaşanan zorluklar ve yeni teknolojilerin getirdiği ek maliyetler bu projeksiyonların yukarı yönlü revize edilmesine neden oldu.

Peki, bu fiyat artışının temelinde ne yatıyor? Bilmeyenler için Apple yeni nesil çiplerinde TSMC'nin en gelişmiş 2nm mimarisini kullanmayı planlıyor. Yeni mimari performans ve enerji verimliliği açısından büyük avantajlar sağlasa da üretim maliyetlerini ve teknik zorlukları da beraberinde getirecek.

Öte yandan yaşanan maliyet artışının yeni telefonların fiyatlarına nasıl yansıyacağı hala merak konusu. Şirket geçmişte 5nm ve 3nm geçişlerinde yüksek maliyetleri göğüslemişti. Ancak bu seferki artışın daha önce görülmemiş bir boyutta olduğu ve iPhone fiyatlarına doğrudan yansıyabileceği konuşuluyor.

2nm Çip Teknolojisi Neler Sunuyor?

TSMC'nin yeni nesil üretim teknolojisi, N3E (3nm) sürecine kıyasla ciddi iyileştirmeler vadediyor. Şirketin paylaştığı verilere göre N2 teknolojisinde "Gate-all-around" (GAA) adı verilen yeni bir transistör mimarisini kullanılacak.

Söz konusu mimari performans kaybı olmadan transistörlerin küçülmesine ve enerji verimliliğinin artmasına olanak tanıyacak. İşte yeni üretim teknolojisinin N3E (3nm) sürecine kıyasla sunacağı temel avantajlar:

Aynı güç tüketiminde %10 ila %15 arasında performans artışı.

Aynı performansta %25 ila %30 oranında güç tasarrufu.

Karma tasarımlarda %15 daha yüksek transistör yoğunluğu.

Güç dağıtım ağında kullanılan yeni SHPMIM kapasitörler sayesinde iki kat daha fazla kapasitans yoğunluğu ve gelişmiş enerji kararlılığı.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple’ın bu yıl geleneksel lansman takviminde radikal bir değişikliğe gideceği söyleniyor. Buna göre şirket 2026 eylül ayında iPhone 18 Pro, Pro Max ve yeni katlanabilir iPhone modellerini resmi olarak tanıtacak. Serinin standart modeli ise 2027 yılının ilk yarısında kullanıcılarla buluşacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.