iPhone 18'in En Büyük Yeniliği Ekranın Altına Gizli Olacak!

Teknoloji dünyasında gözler her yıl olduğu gibi Apple'ın bir sonraki iPhone serisinin yeni özelliklerinde. Son olarak ortaya çıkan sızıntılar, yaklaşan iPhone 18 serisinin en büyük yeniliklerinden birini gözler önüne serdi.

İddialara göre Apple, yıllardır hedeflediği daha küçük bir Dinamik Ada bölümü için yeni akıllı telefon modellerinde somut adımlar atacak ve Face ID sensörünü ekran altına taşıyacak. İşte bu önemli değişimin tüm detayları!

Apple Face ID'yi Ekran Altına Nasıl Taşıyacak?

Güvenilir kaynaklar Apple'ın Face ID sensörünü nasıl ekran altına gizleyeceğine dair önemli ipuçları veriyor. Bilmeyenler için teknoloji devi yıllardır böyle bir özelliğe imza atmak istese de sensörlerin ekran altında başarılı sonuçlar vermesini şimdiye kadar başaramamıştı.

Aktarılanlara göre şirket bu kez Face ID'nin ekran altında da işlevselliğini korumak için olarak "mikro saydam cam paneller" adlandırılan özel bir malzeme kullanacak. Bu malzeme sayesinde Face ID, tıpkı ekran üstünde konumlanmışçasına, kullanıcıların yüzünü ekran altındayken bile tespit edebilecek.

Öte yandan bu gelişme yeni iPhone modellerinin tasarımını büyük ölçüde değiştirecek. Zira sensörlerin ekran üstünden taşınması Dinamik Ada'nın epey küçük bir boyuta kavuşmasını sağlayacak. Hatta bazı analistler bu yenilikle birlikte Dinamik Ada'nın Galaxy S25 serisindeki kamera deliği gibi küçük ve dairesel bir forma dönüşeceğini iddia ediyor.

Hangi Modellerde Uygulanacak?

Gelen son bilgiler mevcut yeniliğin iPhone 18 serisindeki tüm modellerde uygulanacağını işaret etse de bu alanda farklı iddialar mevcut. Daha öncesinde sızdırılan raporlar, sadece iPhone 18 Pro, Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modelinin bu teknolojiye sahip olacağını gösteriyordu.

Bu bağlamda serinin standart modeli ve ikinci nesil iPhone Air'ın bu yenilikten nasibini alıp almayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Benzer şekilde, bu modellerin Pro versiyonların ardından 2027 yılının ilk yarısında tanıtılacağı da ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.