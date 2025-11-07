iPhone 18 Pro'da Tarihi Değişiklik: İçini Görebileceksiniz!

Yeni iPhone 18 serisinin tanıtılmasına henüz daha aylar olmasına rağmen merakla beklenen yeni telefon modelleri ile ilgili sızıntı ve söylentiler şimdiden teknoloji sektörünün gündemine oturdu. Son olarak Apple'ın iPhone 18 modelleri için donanım testlerine başladığı ortaya çıktı.

Bu gelişme ile birlikte serinin üst düzey modelleri olarak tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve Pro Max'in bazı sürpriz tasarım detayları da gün yüzüne çıktı. İddialara göre mevcut modeller şeffaf arka yüzey ve dairesel ön kamera deliği gibi özelliklere sahip olacak. İşte detaylar!

iPhone 18 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Apple, yeni iPhone 18 Pro modelleri ile birlikte ön kamera için tasarlanan dinamik ada bölümünü önemli ölçüde küçültecek. Böylelikle bu bölüm tıpkı Samsung Galaxy S25'te olduğu gibi kamera deliği gibi bir görünüme kavuşacak. Öte yandan bu değişimin gerçekleşmesi için ise Face ID sensörünün ekran altına gizlenmesi gerekiyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bir diğer detay pek çok kişiyi şaşırtacak cinsten. Aktarılanlara göre şirket serinin Pro modelleri için şeffaf bir arka panel seçeneği geliştirecek. Bu tasarımın, Nothing Phone 3'e benzer şekilde cihazın kasa altındaki donanımlarını mı göstereceği yoksa farklı bir yapıya mı sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Değişken Diyafram Açıklığı da Yolda

iPhone 18 Pro modelleri hakkında şimdiye kadar en çok konuşulan iddia ise kamera tarafı ile ilgili. Söylentilere göre yeni cihazların ana kamerası, akıllı telefon sektöründe ender rastlanan bir özellik olan değişken diyafram açıklığına sahip olacak. Kullanıcılar bu özellik sayesinde kamera sensörüne giren ışık miktarını manuel olarak değiştirebilecek.

Bilmeyenler için iPhone 14'ten iPhone 17'ye kadar olan modellerdeki ana kameralarda sabit bir f/1.78 diyafram açıklığı kullanılıyor. Değişken diyafram ise özellikle alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak ön plandaki nesnelerin arka plana göre daha net bir şekilde ayarlanmasına olanak tanıyacak.

Öte yandan iPhone 18 Pro'nun tasarımı ve kamera özellikleri hakkında konuşulan bu iddialara şimdilik temkinli yaklaşmakta fayda var. Halihazırda iPhone 17 Pro modellerinin de önemli yeniliklerle gelmesi nedeniyle Apple'ın bu tür büyük değişiklikleri 2027'de, yani iPhone'un 20. yıldönümünde tanıtacağı iPhone serisine saklayabileceği de konuşuluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.