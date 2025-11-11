iPhone 18 Pro Tasarımıyla Eski iPhone'lara Göz Kırpacak!

Apple'ın 2026 yılında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi serisi iPhone 18 Pro modellerine dair ilk sızıntı ve söylentiler teknoloji gündeminde yer bulmaya başladı. Gelen son bilgilere göre şirket, yeni amiral gemilerinde sürpriz bir tasarım değişikliklerine imza atabilir.

Bir süredir iPhone 18 Pro modellerinin şeffaf bir arka yüzey tasarımıyla birlikte geleceği konuşuluyordu. Şimdi ise telefonlardaki değişikliklerin bunlarla sınırlı kalmayacağı iddia ediliyor. İşte detaylar!

Apple, iPhone 18 Pro ile İki Renkli Arka Yüzey Tasarımından Vazgeçecek

Bildiğiniz üzere mevcut iPhone 17 Pro modellerinde MagSafe şarj bölgesindeki cam kesit ile gövdeyi çevreleyen alüminyum çerçeve arasında belirgin bir renk farkı bulunuyor. İlk olarak iPhone 17 serisinde karşımıza çıkan bu tasarım daha önceki modellerde kullanılmamıştı.

Gelen son bilgilere göre bu tasarım çizgisi, sürpriz bir şekilde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile son bulacak. Şirket yeni modellerinde arka camın malzemesini değiştirerek, cam yüzey ile alüminyum çerçeve arasındaki renk ayrımını en aza indirmeyi hedefliyor.

Söz konusu iddia, bir süredir gündemde olan şeffaf arka panel söylentileriyle de örtüşüyor. Zira, analistler iPhone 18 Pro'da kullanılacak Ceramic Shield 2'li cam yüzeyinin hafif şeffaf bir tasarıma sahip olacağını ve telefonun daha bütünleşik bir arka yüzeye kavuşacağını belirtiyordu.

iPhone 18 Pro Hangi Yenilikler ile Gelecek?

Tasarım tarafındaki iddiaların yanı sıra yeni modellerin bir dizi önemli yenilikle birlikte gelmesi bekleniyor. Söylentilere göre serinin en üst düzey modelleri, TSMC'nin 2nm üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemcisinden güç alacak. Şirket ayrıca bu modellerinde bizzat geliştirdiği C2 modem çiplerine yer verecek.

Apple'ın iPhone 18 Pro modellerini ilk katlanabilir iPhone cihazıyla birlikte gelecek yıl eylül ayında tanıtması bekleniyor. Lansman etkinliği yaklaştıkça yeni telefonlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.