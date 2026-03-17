Başka Bahara Kaldı: iPhone 18e'nin Ekranı Hayal Kırıklığı Yaratabilir

Apple ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda geçen hafta iPhone 17e'yi satışa çıkaran şirket, arayı çok açmadan devam modeli üzerinde mesaiye başladı. iPhone 18e ile ilgili gelen son raporlar ekran konusunda hayal kırıklığı yaratabilecek detayları gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar!

iPhone 18e Ekran Yenileme Hızı Kaç Hz Olacak?

Bilindiği üzere Apple, ekran yenileme hızları konusunda çok fazla acele etmeyen bir marka. Hatta şirket uzun yıllar boyunca iPhone serisinin standart modellerinde 60Hz yenileme hızını tercih etti. Ancak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 17 ile birlikte bu durum değişti ve 120Hz yenileme hızına geçiş yapıldı.

Firma, daha uygun fiyatlı iPhone modellerinde de benzer bir strateji izliyor. Bu doğrultuda iPhone 17e modelinde 60Hz yenileme hızını destekleyen bir ekran bizleri karşılıyor. Görünüşe göre 2027'de tanıtılacak iPhone 18e modelinin ekran hızlarında da herhangi bir değişiklik olmayacak.

Güvenilir kaynaklara göre Apple, ekran yenileme hızları konusundaki asıl değişikliği 2028’de tanıtılması beklenen iPhone 19e modeliyle gerçekleştirecek. Kısacası 120Hz ekran deneyimine ulaşmak isteyen kullanıcıların 2028 yılına kadar beklemesi gerekecek.

iPhone 18e Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.2 inç OLED

: 6.2 inç OLED Çözünürlük : 1170 x 2532 piksel

: 1170 x 2532 piksel Piksel yoğunluğu : 450 ppi

: 450 ppi Yenileme hızı : 60 Hz

: 60 Hz Parlaklık : 800 nit

: 800 nit Arka kamera : 48 MP

: 48 MP Ön kamera : 12 MP

: 12 MP RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB SD kart desteği : Yok

: Yok İşlemci : Apple A20 (6 çekirdek)

: Apple A20 (6 çekirdek) Bağlantı : 5G

: 5G Diğer özellikler : NFC, çift SIM

: NFC, çift SIM Suya dayanıklılık : IP69

: IP69 İşletim sistemi : iOS 27

: iOS 27 Tanıtım tarihi: Tahmini Mart 2027

iPhone 18e Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Apple, uygun fiyatlı iPhone modellerinde Pro olmayan A serisi işlemcileri tercih ediyor. Bu doğrultuda iPhone 17​e modelinde Apple A19 çipi kullanıldı. Önümüzdeki yıl satışa sunulacak iPhone 18e modelinde ise Apple A20 yonga setine yer verilecek.

Apple A20 işlemcisi bu yılın sonlarında tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinin standart ve Plus modellerinde kullanılacak. Yonga seti henüz çıkmadığı için neler sunacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre 2 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek ve selefine göre yüzde 10-15 arasında bir performans artışı sunacak.

iPhone 18e Kamerası Nasıl Olacak?

iPhone 17e'de 48 megapiksel çözünürlüklü Fusion kamera kullanıldı. Bu sistem tabiri caizse iki kameranın özelliklerini ve yeteneklerini tek bir kamerayla kullanıcılara sunuyor. iPhone 18e'de de benzer bir durum söz konusu olacak diyebiliriz. Şirket, üründe herhangi bir değişiklik yapmadan 48 megapiksel çözünürlüklü Fusion sistemini devam ettirecek.

Ön tarafta 12 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut olacak. Bu sensör, 4K çözünürlükte 60 FPS ve 1080p çözünürlükte 240 FPS video kaydı yapabilecek. Son sızıntılara göz önüne alarak yeni modelde en azından kamera tarafında spesifik bir değişikliğin olmayacağını söyleyebiliriz.

iPhone 18e Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17e modeli şu anda Apple'da 54 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu nedenle iPhone 18e’nin fiyatının 599 dolar, yani vergiler dahil yaklaşık 55 bin TL civarında olması kuvvetle muhtemel. Ancak bu gibi detayların sızıntılardan ibaret olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Şahsen Apple'ın amiral gemisi iPhone'larına bütçem yetmiyorsa, uygun fiyatlı iPhone'lara yönelebilirim. Güncel işlemci, Apple Intelligence desteği ve güncelleme desteği gibi konular benim için oldukça önemli. Ancak kamera ve pil gibi detaylara önem veriyorsanız bu fiyat aralığında daha iyi kullanıcı deneyimi sunan Android cihazlara yönelebilirsiniz.