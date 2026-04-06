Apple'dan İşlemcisi Çok Güçlü Amiral Gemisi Geliyor! Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple'ın merakla beklenen iPhone 18 modeliyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Güvenilir sektör kaynakları akıllı telefonun tasarımıyla ilgili son detayları paylaştı. Peki cihazın tasarımı nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple’ın iPhone 18’in tasarımında devasa değişiklikler yapması beklenmiyor. Bununla birlikte akıllı telefonun boyutlarında kullanıcılar tarafından neredeyse fark edilemeyecek kadar ufak değişikliklerin olabileceği söyleniyor. Yine de bu detayların bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Yeni modelle ilgili en büyük soru işaretlerinden biri de Dinamik Ada tasarımının küçülüp küçülmeyeceğiydi. Raporlara göre en azından standart modelde Dinamik Ada küçülmeyecek. Ancak iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinde bu özelliğin boyut olarak küçülme ihtimali söz konusu.

Tüm bu detayları göz önüne alarak iPhone 18'in tasarımsal açıdan selefi iPhone 17'ye benzeyeceğini söyleyebiliriz. Hatırlayacak olursak telefonda ince çerçevelere sahip bir ekran tercih edilmişti. Arka tarafta ise dikey çift kamera kurulumuna yer verilmişti.

iPhone 18 Özellikleri Nasıl Olacak?

Bilindiği üzere iPhone 17'de 6,3 inç boyutlarında Super Retina XDR OLED bir ekran kullanıldı. Bu panel, 1206 x 2622 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızlarını destekliyordu. Raporlara göre yeni modelde ekran boyutlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Benzer şekilde diğer ekran özelliklerinin de iPhone 18'de devam etmesi muhtemel.

iPhone 18'in Apple A20 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Maalesef yonga seti henüz çıkış yapmadığı için teknik özelliklerine dair spesifik detaylar bulunmuyor. Fakat buna rağmen geçmiş raporlar yeni donanımın 2 nm fabrikasyon süreciyle üretileceğini gösteriyor.

iPhone 17’nin Apple A19 işlemcisi 3 nm mimariyle üretilmişti. Apple A20 ile 2 nm sürecine geçiş yapılmasıyla birlikte bu yonga setinden güç alan iPhone modelleri seleflerine kıyasla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak. Biraz daha açarsak, işlemci selefine göre daha düşük güç tüketimiyle çalışacak ve aynı zamanda daha yüksek performans sağlayacak.

iPhone 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilindiği üzere Apple, iPhone modellerini eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunuyor. Ancak görünüşe göre bu sene bir değişiklik söz konusu olacak. Şu an için kesin olmasa da markanın bu eylülde markanın iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold'u tanıtması bekleniyor. Yani bir son dakika değişikliği olmazsa iPhone 18 modeli 2027 yılının ilk aylarında piyasaya çıkacak.

iPhone 18 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple Türkiye'nin web sitesine baktığımızda iPhone 17'nin 77.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Bu nedenle iPhone 18'in 80 ila 85 bin TL arasında fiyatlandırılması yüksek ihtimal diyebiliriz. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

iPhone 18’in tasarımının selefine benzeyecek olması beni çok fazla şaşırtmadı. Zira Apple, iPhone 16’dan bu yana aynı tasarım çizgisini devam ettiriyor. Bence asıl merak konusu telefonun hangi teknik özelliklere sahip olacağı. Cihazın A20 işlemcisinden güç alacağını biliyoruz. Peki ya diğer özellikler? Kamera ve batarya tarafında yenilikler olacak mı? Ürünün başarısını büyük ölçüde belirleyecek olan da bu gibi detaylar olacak.