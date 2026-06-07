Samsung'un Güncelleme Desteği Verdiği Tüm Modeller - Haziran 2026
Samsung son yıllarda güncelleme politikasını büyük oranda iyileştirdi. Peki Haziran 2026 itibariyle markanın güncelleme desteği sunduğu modeller hangileri?
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung son yıllarda güncelleme desteğini büyük oranda iyileştirdi.
- Şirket an itibariyle amiral gemisi telefonlara 7 yıl ve giriş/orta segment modellere ise 6 yıl güncelleme desteği veriyor.
- Peki Haziran 2026 itibariyle markanın güncelleme desteği verdiği modeller hangileri?
Samsung akıllı telefon pazarında en uzun güncelleme desteği sunan markalardan biri. Ancak bu şirketin belirli aralıklarla yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modeller için desteği kesmediği anlamına gelmiyor. Tabii bu bazı durumlarda "Acaba telefonum güncelleme alıyor mu?" gibi soru işaretlerine neden olabiliyor. Peki an itibarıyla markanın güncelleme desteği verdiği tüm modeller hangileri?
Samsung'un Güncelleme Desteği Verdiği Modeller Hangileri?
Ayda Bir Güncelleme Alan Modeller
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7, Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Z Flip7 FE
- W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, W26
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy A54 5G, A55 5G, A56 5G, A57 5G
- Galaxy Tab Active5 Pro
- Galaxy XCover6 Pro, XCover7, XCover7 Pro
Üç Ayda Bir Güncelleme Alan Modeller
- Galaxy Z Fold3 5G
- Galaxy Z Flip3 5G
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy A04, A04s, A04e, A05, A05s, A06, A06 5G, A07, A07 5G
- Galaxy A14, A14 5G, A15, A15 5G, A16, A16 5G, A17, A17 5G
- Galaxy A23 5G, A24, A25 5G, A26 5G
- Galaxy A33 5G, A34 5G, A35 5G, A36 5G, A37 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy C55 5G
- Galaxy M04, M05, M06 5G, M07
- Galaxy M13, M13 5G, M14, M14 5G, M15 5G, M16 5G, M17 5G, M17e 5G
- Galaxy M34 5G, M35 5G, M36 5G
- Galaxy M44 5G
- Galaxy M54 5G, M55 5G, M55s 5G, M56 5G
- Galaxy F04, F05, F06 5G, F07, F70e 5G
- Galaxy F13, F14, F14 5G, F15 5G, F16 5G, F17 5G
- Galaxy F34 5G, F36 5G
- Galaxy F54 5G, F55 5G, F56 5G
- Galaxy Tab S11, S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, S10 Lite
- Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+
- Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, A11+
- Galaxy Tab A9, A9+, A9+ (2025)
- Galaxy A53 5G
- Galaxy Tab Active4 Pro, Tab Active5
- Galaxy XCover5
Samsung Amiral Gemisi Telefonlarına Kaç Yıl Güncelleme Desteği Veriyor?
Samsung, 2024'te piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisiyle birlikte güncelleme politikasını büyük ölçüde değiştirdi. Güney Koreli marka bu kapsamda Galaxy S24 ve sonrasında çıkan üst segment modeller için 7 yıl güvenlik ve Android güncelleme desteği sunuyor. Benzer şekilde Galaxy S24 FE ve S25 FE gibi bazı orta-üst segment modeller için de aynı sürelerde destek verilecek.
Samsung Giriş ve Orta Segment Telefonlarına Kaç Yıl Güncelleme Desteği Veriyor?
Samsung orta segment ve giriş segment dahil olmak üzere 2024'te tanıttığı Galaxy A16 ve sonrası tüm modelleri 6 yıl Android + güvenlik güncelleme desteği alıyor. Bununla birlikte Galaxy A14 ve Galaxy A05s gibi eski giriş segment akıllı telefonların 4 yıl destek aldığını belirtelim.
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Değeri 90 Günde 27 Bin TL Düştü
Samsung Galaxy S26 Ultra modellerinin çıkış fiyatları ile güncel fiyatlarını karşılaştırdık. Buna göre telefon üç ayda yüzde 20'ye yakın değer kaybetmiş.
Editörün Yorumu
Samsung'un güncelleme politikasını beğeniyorum. Özellikle Galaxy S24 ve sonrası çıkan amiral gemisi modellerin 7 yıl güncelleme desteği alması beni fazlasıyla memnun ediyor. Bunun dışında giriş ve orta segmentte de 6 yıllık destek gayet yeterli diyebilirim.