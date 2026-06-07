Samsung'un Güncelleme Desteği Verdiği Tüm Modeller - Haziran 2026

Samsung akıllı telefon pazarında en uzun güncelleme desteği sunan markalardan biri. Ancak bu şirketin belirli aralıklarla yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modeller için desteği kesmediği anlamına gelmiyor. Tabii bu bazı durumlarda "Acaba telefonum güncelleme alıyor mu?" gibi soru işaretlerine neden olabiliyor. Peki an itibarıyla markanın güncelleme desteği verdiği tüm modeller hangileri?

Samsung'un Güncelleme Desteği Verdiği Modeller Hangileri?

Ayda Bir Güncelleme Alan Modeller

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7, Z Fold Special Edition

Galaxy Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Z Flip7 FE

W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, W26

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy A54 5G, A55 5G, A56 5G, A57 5G

Galaxy Tab Active5 Pro

Galaxy XCover6 Pro, XCover7, XCover7 Pro

Üç Ayda Bir Güncelleme Alan Modeller

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy A04, A04s, A04e, A05, A05s, A06, A06 5G, A07, A07 5G

Galaxy A14, A14 5G, A15, A15 5G, A16, A16 5G, A17, A17 5G

Galaxy A23 5G, A24, A25 5G, A26 5G

Galaxy A33 5G, A34 5G, A35 5G, A36 5G, A37 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy C55 5G

Galaxy M04, M05, M06 5G, M07

Galaxy M13, M13 5G, M14, M14 5G, M15 5G, M16 5G, M17 5G, M17e 5G

Galaxy M34 5G, M35 5G, M36 5G

Galaxy M44 5G

Galaxy M54 5G, M55 5G, M55s 5G, M56 5G

Galaxy F04, F05, F06 5G, F07, F70e 5G

Galaxy F13, F14, F14 5G, F15 5G, F16 5G, F17 5G

Galaxy F34 5G, F36 5G

Galaxy F54 5G, F55 5G, F56 5G

Galaxy Tab S11, S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, S10 Lite

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, A11+

Galaxy Tab A9, A9+, A9+ (2025)

Galaxy A53 5G

Galaxy Tab Active4 Pro, Tab Active5

Galaxy XCover5

Samsung Amiral Gemisi Telefonlarına Kaç Yıl Güncelleme Desteği Veriyor?

Samsung, 2024'te piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisiyle birlikte güncelleme politikasını büyük ölçüde değiştirdi. Güney Koreli marka bu kapsamda Galaxy S24 ve sonrasında çıkan üst segment modeller için 7 yıl güvenlik ve Android güncelleme desteği sunuyor. Benzer şekilde Galaxy S24 FE ve S25 FE gibi bazı orta-üst segment modeller için de aynı sürelerde destek verilecek.

Samsung Giriş ve Orta Segment Telefonlarına Kaç Yıl Güncelleme Desteği Veriyor?

Samsung orta segment ve giriş segment dahil olmak üzere 2024'te tanıttığı Galaxy A16 ve sonrası tüm modelleri 6 yıl Android + güvenlik güncelleme desteği alıyor. Bununla birlikte Galaxy A14 ve Galaxy A05s gibi eski giriş segment akıllı telefonların 4 yıl destek aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung'un güncelleme politikasını beğeniyorum. Özellikle Galaxy S24 ve sonrası çıkan amiral gemisi modellerin 7 yıl güncelleme desteği alması beni fazlasıyla memnun ediyor. Bunun dışında giriş ve orta segmentte de 6 yıllık destek gayet yeterli diyebilirim.