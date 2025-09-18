iPhone 18 Pro İçin Beklenmedik İddia! Popüler Android Modele Benzeyecek

Apple, yeni tanıttığı iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerini satışa çıkarmaya hazırlansa da gözler şimdiden gelecek yılki iPhone 18 serisine çevrilmiş durumda. Seriye dair ilk söylentiler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Son iddiaya göre iPhone 18 Pro ve Pro Max’in tasarımında dikkat çekici bir detay yer alacak. Peki bu modeller kullanıcılara hangi yenilikleri getirecek?

iPhone 18 Pro Tasarımıyla İlgili Yeni İddia

Akıllı telefon dünyasında güvenilir sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’ın aktardığına göre iPhone 18 Pro ve Pro Max, tasarım tarafında iPhone 17 Pro modellerine oldukça benzer bir çizgide olacak. Yani büyük kamera adası ve üçlü kamera düzeni korunacak. Apple’ın bu noktada radikal bir değişiklik yapma niyetinde olmadığı öne sürülüyor.

Bununla birlikte şirketin tasarıma küçük ama dikkat çekici bir dokunuş yapacağı söyleniyor. İddialara göre iPhone 18 Pro modellerinin arka kısmında kısmen şeffaf bir alan bulunacak. Bu da Apple’ın şeffaf tasarımlarıyla adından söz ettiren Nothing telefonlarına benzer bir yaklaşım deneyeceğini gösteriyor.

Diğer sızıntılara göre ise iPhone 18 Pro ve Pro Max, paslanmaz çelikten yapılmış dahili bir buhar odasıyla gelecek. Bu sistemin özellikle yüksek performans gerektiren kullanım senaryolarında cihazın ısısını dengelemesi bekleniyor. Ayrıca ekran boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı, mevcut ölçülerin korunacağı belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.