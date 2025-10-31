iPhone 18 Pro Kimsenin Beklemediği Renk Seçenekleriyle Geliyor!

Son dönemde Apple, özellikle yeni iPhone serilerinin Pro modellerinde alışıla gelmişin dışında olan renk paletleri kullanıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 17 Pro modelleri Kozmik Turuncu isimli ilginç bir renk seçeneği ile tanıtılmıştı.

Gelen son bilgiler ise Apple bu stratejisini bir süre daha benimseyeceğini gösteriyor. Zira iPhone 18 Pro'nun kısa bir süre önce sızdırılan yeni renk seçeneklerinin de epey sıra dışı olduğu söylenebilir. İşte detaylar!

iPhone 18 Pro 3 Yeni Renk Seçeneğiyle Geliyor

Güvenilir kaynakların paylaştığı bilgilere göre, yeni iPhone 18 modelleri Apple cephesinde eşine az rastladığımız 3 yeni renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Kahverengi, Mor ve Bordo tonlarında olan bu yeni renk paletlerinin, iPhone 17 serisindeki seçeneklere kıyasla daha koyu ve pastel temalarına sahip olduğu söylenebilir.

Bunun yanı sıra yeni akıllı telefon modellerinde de siyah renk seçeneğine yer verilmeyeceği iddia ediliyor. Hatırlatmak gerekirse Apple, iPhone 17 Pro ile birlikte uzun yıllardır serinin vazgeçilmezi olan Siyah veya Uzay Grisi renklerini rafa kaldırmıştı.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Uzun bir süredir teknoloji gündeminde yer alan söylentilere göre, Apple gelecek yıl iPhone'lara yönelik uyguladığı tanıtım stratejisinde radikal değişikliklere imza atacak. Şirketin yeni iPhone 18 serisi için düzenlenecek lansman etkinliğini ikiye böleceği belirtiliyor.

Buna göre firma yeni iPhone 18 serisini 2026'nın eylül ayında ve 2027'nin ilk yarısında düzenleyeceği iki farklı lansman etkinliğiyle tanıtacak. Bu tarihlerde tanıtılacak modeller ise şu şekilde:

2026 lansmanı: iPhone 18 Pro, Pro Max, katlanabilir iPhone, ikinci nesil iPhone Air

iPhone 18 Pro, Pro Max, katlanabilir iPhone, ikinci nesil iPhone Air 2027 lansmanı: iPhone 18, iPhone 17e

Peki siz iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçeneklerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.