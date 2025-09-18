iPhone 18 Pro Çıplak mı Geliyor? Şaşırtan Tasarım İddiası

Yeni iPhone serisi geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. iPhone 17 henüz raflardaki yerini almışken gelecek modeller hakkında söylentiler şimdiden teknoloji dünyasının gündeminde. Özellikle Pro versiyonlarla ilgili ortaya atılan son iddia beklenmedik bir tasarım detayına işaret ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone 18 Pro Şeffaf Kapağa Sahip Olacak!

Sızıntılara göre Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde mevcut Pro serisinin tasarım anlayışını büyük ölçüde koruyacak. Yani üçlü kamera sistemine sahip geniş kamera adası yeni seride de devam edecek. Ancak asıl dikkat çekici yenilik arka panel tasarımında ortaya çıkabilir.

Çin merkezli kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, yarı şeffaf cam panel üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu yaklaşım son dönemde farklı markaların denediği şeffaf tasarımları hatırlatsa da Apple’ın daha az geçirgen ve sade bir görünüme odaklandığı belirtiliyor.

Böylece cihazın hem estetik açıdan farklı bir kimlik kazanması hem de teknoloji dünyasında ilgi çekmesi bekleniyor. İddialara göre cihazda ayrıca paslanmaz çelikten üretilmiş bir buhar haznesi kullanılacak. Bu yeni soğutma sisteminin özellikle yoğun kullanım sırasında cihazın performansını korumayı hedeflediği aktarılıyor.

Böylece iPhone 18 Pro’nun günlük kullanımda daha istikrarlı bir deneyim sunabileceği iddia ediliyor. Ekran boyutlarının iPhone 17 Pro serisiyle aynı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak işlemci tarafında hangi yeniliklerin geleceği ve kamera modülünde ne tür iyileştirmeler yapılacağı henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...