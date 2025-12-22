Apple'dan Beklenmedik Karar! iPhone 18 Pro Tasarımıyla Şaşırtacak

Apple, iPhone 17 serisini henüz yeni piyasaya sürmüş sayılsa da gözler şimdiden iPhone 18 serisine çevrilmiş durumda. Herkes bu yeni modellerin tasarımında büyük bir değişiklik meydana geleceğini düşünürken sızıntı kaynaklarından gelen son bilgiler, iPhone kullanıcılarının beklentilerini yeniden gözden geçirmesine eden oldu.

iPhone 18 Pro Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin arka tarafı size çok yabancı gelmeyecek. Apple, iPhone modellerinde uzun süredir yer verdiği üçlü kamera yerleşimini korumaya devam edecek. Ayrıca kamera modülüne iPhone 16 ve iPhone 17 serisinden aşina olunacak.

Apple kullanıcıları uzun bir süredir ekranın üzerinde hiçbir şey olmayan düz bir iPhone kullanmak istiyor. Bunun için ekran altına entegre edilen bir ön kamera gerekiyor ancak iPhone 18 Pro modellerine ilişkin son iddialar, bu beklentinin karşılanması için biraz daha zaman olduğunu gösteriyor.

Teknoloji devinin ekran tarafındaki bu büyük yeniliği iPhone 18 yerine iPhone'un 20. yıl dönümü olacak 2027 yılına sakladığı söyleniyor. Asıl büyük yeniliğin ise yazılım tarafında olacağı belirtiliyor. Bu da kullanıcıların dış görünüm bakımından çok önemli yenilik görmeyecek olsa da özellikle yapay zeka ve performans bakımından büyük bir gelişme ile karşı karşıya olacakları anlamına geliyor.

iPhone 18 Pro ile birlikte gelmesi beklenen A20 işlemcisi, inanılmaz bir hız artışı sunacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, enerji verimliliği ve yüksek performans sayesinde bir telefondan isteyeceğiniz hemen hemen her şeye sahip olmanızı sağlayacak. Gelişmiş yapay zeka desteği ise size birçok alanda büyük zaman kazandıracak.