iPhone 18 Serisinin Ekran Özellikleri Sızdırıldı! Şaşırtan Detay

iPhone 18 serisi merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 18 serisinin ekran özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre seride yer alan tüm modeller yüksek yenileme hızı sunacak. Uzun süredir merakla beklenen telefonların ayrıca ekran boyutu da sızdırıldı.

iPhone 18 Serisinin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 18'in ekranı 6,27 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihazda ayrıca Dynamic Island özelliği de bulunacak. iPhone 17'de Dynamic Island özelliği, 6,3 inç ekran büyüklüğü, 120Hz yenileme hızı ve 1206 x 2622 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

iPhone 18 Pro'nun ekranı 6,27 inç büyüklüğünde olacak. Dynamic Island özelliğine sahip yeni iPhone modeli, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. iPhone 17 Pro'da ise Dynamic Island özelliği, 6,3 inç ekran büyüklüğü, 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Dynamic Island özelliğine sahip iPhone 18 Pro Max'in ekranı 6,86 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. iPhone 17 Pro Max'te Dynamic Island özelliği, 6,9 inç ekran büyüklüğü, 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı bulunuyor.

Yeni iPhone modellerinin ekranlarında Face ID sistemi ekran altına taşınarak yalnızca ön kamera için küçük bir kısım bırakılacak. Böylece iPhone 14 Pro serisi ile birlikte hayatımıza giren Dynamic Island ilk kez küçülmüş olacak. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 2026 yılının sonunda tanıtılacak. iPhone 18 ise 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte iPhone 18 serisinin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. iPhone 17 serisi, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.