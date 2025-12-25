Aşırı İnce iPhone Air 2 Yakında Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Apple'ın en ince telefonları arasına katılmaya hazırlanan iPhone Air 2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyat etiketi sızdırılan iPhone Air 2'nin bu kez tanıtım tarihi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre aşırı ince gövdeye sahip yeni iPhone, beklenenden daha erken bir tarihte tanıtılacak.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Air 2'nin 2026 yılının sonbahar mevsiminde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni iPhone modelinin tüm teknik özellikleri, tasarımı, renk seçenekleri ve fiyat etiketi belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan iPhone Air, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Muhtemelen iPhone Air 2 de Eylül 2026'da duyurulacak.

iPhone Air 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 18 MP

18 MP Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Modülün üzerinde ayrıca bir adet LED flaş konumlanacak. iPhone Air'de ise yalnızca 48 megapiksel arka kamera mevcut.

Aşırı ince gövdeye sahip yeni iPhone modeli, gücünü Apple A20 Pro işlemcisinden alacak. Bu güçlü işlemcis ayesinde telefon yüksek performans sağlayacak. iPhone Air'de Apple A19 Pro işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Akıllı telefonda ayrıca 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunulacak.

iPhone Air 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Air 2, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) önceki modelden daha düşük bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Telefonun 899 dolar (38.518 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. iPhone Air için ABD'de 999 dolar (42.803 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.