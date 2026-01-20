iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak? Apple Sürpriz Yapabilir!

Apple'ın yeni ultra ince akıllı telefon serisi iPhone Air çarpıcı bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Bir süredir beklentilerin Satış performansına dair endişeler nedeniyle ertelendiği söylenen iPhone Air 2'nin tanıtım tarihi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar!

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Apple'ın hedeflenen satış rakamlarına ulaşamadığı gerekçesiyle iPhone Air serisinin ikinci modelini 2027'ye ertelendiği iddia edilmişti. Ancak ortaya atılan yeni söylentiler cihazın ertelenmediğine işaret ediyor.

Aktarılanlara göre iPhone Air 2, bu yıl eylül ayında düzenlenecek yeni iPhone lansmanında tanıtılabilir. Bu doğrultuda telefonun iPhone 18 Pro modelleri ve uzun yıllardır beklenen katlanabilir iPhone ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Öte yandan hala bazı güvenilir kaynakların 2027 yılını işaret ettiğini de belirtelim. İddialara göre cihaz 2026 yılını pas geçerse 2027'nin bahar aylarında iPhone 18 ve 18e için düzenlenecek lansmanda da sahne alabilir.

Yeni Modelde Büyük Değişiklikler Olmayabilir

Tanıtım tarihindeki belirsizlik cihazın teknik özelliklerine dair senaryoları da ikiye bölmüş durumda. Eğer lansman 2026’da gerçekleşirse iPhone Air 2’nin büyük yenilikler yerine sadece batarya kapasitesinde yapılacak sınırlı bir iyileştirmeyle geleceği söyleniyor.

Öte yandan Apple yeni telefonu 2027 yılına ertelerse daha farklı bir senaryoyla karşılaşabiliriz. İddialara göre cihaz daha geç bir tarihte piyasaya sürülürse 2nm'li yeni A20 Pro işlemci, ikincil arka kamera sensörü ve daha büyük bir pil ile raflardaki yerini alabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin iPhone Air 2'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.