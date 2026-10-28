Instagram, YouTube'a Rakip 90 Dakikalık Yatay Videoları Deniyor

Instagram, Features adını verdiği yatay ve uzun video biçimini 26 Ekim 2026'da ABD'deki küçük bir içerik üreticisi grubuyla test etmeye başladı. Podcast yapanları ve komedyenleri hedefleyen biçimde videolar 90 dakikaya kadar uzayabiliyor. Features'ın Türkiye'ye ne zaman geleceği açıklanmadı.

Instagram Features Nedir?

Instagram Başkanı Adam Mosseri ile ürün başkan yardımcısı Tessa Lyons, yeniliği 26 Ekim 2026'da Instagram'da yayımladıkları videoyla tanıttı. Lyons'la röportaj yapan The Hollywood Reporter'ın haberine göre Features videoları 90 dakikaya kadar uzayabiliyor ve geniş ekrana uygun yatay biçimde oynatılıyor.

Podcast yapanların, komedyenlerin ve uzun içerik üreten başka isimlerin kullanması için hazırlanan videoları Instagram Keşfet sayfasında ve uygulamanın diğer bölümlerinde öneriyor. Üreticiler uzun videodan kestikleri Reels kliplerini tam videoya bağlayabiliyor. Bu kliplerden birine dokunan izleyici doğrudan tam bölüme geçiyor.

Mosseri Uzun Videoya Neden Karşıydı?

Mosseri Instagram'da uzun biçimli videoya öteden beri karşı olduğunu tanıtım videosunda açıkça kabul etti. Onun gerekçesi, uzun izleme süresinin kullanıcıların arkadaşlarına gönderdiği Reels, fotoğraf ve kaydırmalı gönderi sayısını, dolayısıyla paylaşımları ve doğrudan mesajları azaltmasıydı. Mosseri kısa ve uzun videoyu birbirini besleyecek biçimde kurmayı hedeflediklerini, bunun zaman alacağını ve uzun vadede bu işe kararlı olduklarını söyledi.

Instagram'ın uzun video denemesi ilk değil. Şirket 2018'de uzun videolar için IGTV (Instagram TV) adıyla ayrı bir uygulama çıkarmış, 2022'de bu uygulamayı kapatmıştı. 2020'de 15 saniyelik videolarla başlayan Reels'in süre sınırı ara adımların ardından Haziran 2022'de 90 saniyeye, Ocak 2025'te 3 dakikaya çıkmıştı. Instagram Kasım 2025'te uygulamanın kendi kamerasıyla 20 dakikaya kadar kayıt yapma imkanı da getirmişti.

Features Kimlere Açık, Türkiye'ye Gelecek mi?

Instagram Features'ı bir süredir Brezilya'daki bazı içerik üreticileriyle deniyordu. Şirket 26 Ekim 2026'da testi ABD'deki küçük bir üretici grubuna genişletti, biçimin tüm kullanıcılara açılacağı tarihi ve üreticilerin hangi koşullarla katılabileceğini paylaşmadı. Instagram'ın test ettiği 2 ülke arasında Türkiye bulunmuyor.

The Hollywood Reporter'a konuşan Lyons geniş ekran içerik için en iyi deneyimin büyük ve yatay bir ekranda olacağını düşündüklerini söyledi. Bu nedenle Features'ın asıl adresi Instagram for TV uygulaması. Aralık 2025'te ABD'de Amazon'un televizyon platformu için pilot olarak çıkan Instagram TV uygulaması sonra Google TV'ye ve Samsung televizyonlara geldi, Ekim 2026'da ABD'de Apple TV sürümü de yayına girdi. Kullanıcılar Features videolarını telefondaki Instagram uygulamasında da izleyebiliyor.

Üreticiler Features'tan Nasıl Para Kazanacak?

YouTube Partner Programı uzun videolarda reklamdan elde edilen net gelirin yüzde 55'ini üreticiye veriyor. Instagram ise Features için böyle bir reklam geliri paylaşımı yapmıyor. Şirketin sözcüsü uzun vadeli para kazanma modelini paylaşmak için erken olduğunu, üreticilerin markalardan, hayranlardan ve Instagram'dan kazanabilmesi için performansa dayalı teşvikler dahil farklı yollar aradıklarını belirtti.

Üreticiler mevcut marka anlaşmalarını ve sponsorlu içeriklerini Features videolarına taşıyabiliyor. Instagram bu altyapıya sahip olmayan üreticilere marka ortağı bulmada yardım edecek. The Hollywood Reporter'a göre şirket münhasırlık da istemiyor ve üreticiler aynı videoyu başka platformlarda yayımlayabiliyor. Şubat 2026'da kısa diziler için profilde ayrı bir bölüm hazırladığı ortaya çıkan Instagram aynı duyuruda bölümlü Reels'i üretici profilinde toplayan Series alanını da anlattı.

Editörün Yorumu

Bana göre Features'ı IGTV'den ayıran, uzun videoyu telefon ekranına sıkıştırmak yerine televizyona taşıması ve izleyiciyi Reels klipleriyle tam bölüme yönlendirmesi. Yine de reklam geliri paylaşmayan bir platformun Türkiye'deki podcast üreticilerini YouTube'dan koparacağını sanmıyorum. Features Türkiye'de açılırsa bu üreticilerin videolarını 2 platforma birden yükleyip Instagram'ı ilk aylarda yeni izleyiciye ulaşmanın yolu olarak kullanması daha akıllıca olur.