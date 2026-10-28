GPT-6.1 Terra Geldi, Sol'un Yarı Fiyatına 3 Kat Hızlı Çalışıyor

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OpenAI, Terra modelinin yeni sürümü GPT-6.1 Terra'yı 26 Ekim 2026'da tanıttı. Şirketin görevleri Sol ve Astra'dan 3 kattan fazla hızlı bitirdiğini söylediği model, API'de Sol'un yarı fiyatına geliyor. ChatGPT'de modele ulaşmanın Türkiye'deki en ucuz yolu Plus aboneliği.

GPT-6.1 Terra Neler Yapabiliyor?

OpenAI'ın ucuzdan pahalıya Luna, Terra, Sol ve Astra adlarını verdiği 4 model sınıfında Terra, maliyet ile yetenek arasında denge kuran orta boy model. Şirket Luna, Terra ve Sol adlarını ilk kez GPT-5.6'yı duyurduğu Haziran 2026'da kullanmıştı. Sol ve Luna'yı GPT-6'ya taşıyan güncellemenin dışında kalan Terra, GPT-5.6'dan doğrudan GPT-6.1'e geçti.

OpenAI yeni modeli ekrandaki içeriği anlayan, uygulamalar arasında işlem yapan, görselleri ayrıntılı yorumlayan ve daha doğal yazan bir model olarak tanımlıyor; şirketin örnekleri arasında teklif hazırlamak, teknik çizim yorumlamak, form doldurmak ve video düzenlemek var. Bilgisayar kullanımı (computer use) seriye yeni gelmiyor; OpenAI'ın model sayfasına göre GPT-5.6 Terra da API'de bu aracı destekliyordu. Yeni modelin farkı, aynı işleri daha hızlı, daha az hatayla ve daha düşük maliyetle yapması.

GPT-6.1 Terra Testlerde Ne Kadar Başarılı?

OpenAI'ın sonuçlarına göre Terra, görevleri GPT-6 Astra ve GPT-6.1 Sol'dan ortalamada 3 kattan fazla hızlı tamamlıyor. Yapay zeka ajanlarını ölçen Agents' Last Exam testinde orta akıl yürütme düzeyindeki model, GPT-5.6 Terra'yı 15 yüzde puan geride bırakırken maliyeti yaklaşık 3'te 1'e indiriyor. Aynı testte 3D modelleme ve siber güvenlikte öne çıkan GPT-6 Astra ile başa baş giden Terra, bunu token başına fiyatın 10'da 1'ine yapıyor.

Komut satırındaki kodlama görevlerini ölçen Terminal-Bench 4.0'da en yüksek akıl yürütme düzeyinde yüzde 50,3 alan model, GPT-5.6 Terra'nın yüzde 21,5'lik skorunun 2 katından fazlasına ulaştı. Bu sonuçların hepsi OpenAI'ın kendi ölçümlerine dayanıyor ve bağımsız bir testle doğrulanmadı.

Modeli hataya zorlayan istemlerden oluşan dahili testte düşük akıl yürütme düzeyindeki hata oranı, önceki Terra'daki yüzde 53,6'dan yeni modelde 16,7'ye indi. En yüksek düzeyde 18 puan düşüşle yüzde 4,3'e gerileyen oran, Astra ve Sol'un değerlerine çok yaklaştı. Şirket en karmaşık kodlama ve derin araştırma işleri için GPT-6.1 Sol ya da GPT-6 Astra'yı önermeye devam ediyor.

Riskleri sınıflandırdığı Hazırlık Çerçevesi'nde (Preparedness Framework) OpenAI, Terra'yı siber güvenlikte "Critical" (kritik) eşiğinde değerlendirdi. Şirkete göre Terra, modele gizli talimat yerleştirmeye dayanan istem enjeksiyonu (prompt injection) saldırılarına karşı da öncekinden daha dirençli.

GPT-6.1 Terra'yı Kimler Kullanabilecek?

OpenAI, Terra'yı duyuruyla aynı gün ChatGPT Work ve Codex'te Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Sohbet ekranında görünmeyen model, Work'teki ve Windows sürümü Mart 2026'da çıkan Codex'teki model listesinden "GPT-6.1 Terra" seçilerek açılıyor. Plan genelindeki kullanım limitleri değişmedi; bazı Plus ve Pro kullanıcıları Work'ün varsayılan Power ön ayarında GPT-6.1 Sol (Light) yerine GPT-6.1 Terra (Medium) görebilir.

OpenAI'ın plan listesinde Free ve Go bulunmuyor. GPT-6'yı ücretsiz kullanıcılara da açan Ekim 2026 güncellemesinin aksine, Terra'nın Free planına gelip gelmeyeceği ve modelin Türkçe performansı açıklanmadı. OpenAI Türkiye için ayrı bir duyuru yapmadı.

App Store Türkiye'de ChatGPT Plus aylık 999,99 TL, yıllık 9.999,99 TL'ye satılıyor; Pro 100 aboneliği 5.299,99 TL, Pro 200 aboneliği 9.999,99 TL. Terra'yı kullanmak isteyenler için en ucuz yol Plus olurken 249,99 TL'lik Go planı modele erişim vermiyor. Plus'ın Türkiye fiyatı Haziran 2026'da 2 katına çıkmıştı.

GPT-6.1 Terra'nın API Fiyatı Ne Kadar?

Geliştiriciler modele `gpt-6.1-terra` adıyla ulaşıyor. OpenAI'ın model sayfasına göre 1 milyon giriş tokeni 1 dolar, 1 milyon çıkış tokeni 5 dolar; bu da Merkez Bankası'nın 26 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 49,76 TL ve 248,81 TL'ye denk geliyor. GPT-5.6 Terra'da 2 dolar olan giriş fiyatı yüzde 50 düşerken 12 dolarlık (597,15 TL) çıkış fiyatı 5 dolara indi.

29 Eylül 2026'da tanıtılan GPT-6.1 Sol'da 1 milyon giriş tokeni 2 dolar, çıkış tokeni 10 dolar; Terra, Sol'un yarı fiyatına geliyor. GPT-6 Astra'da bu rakamlar 10 ve 50 dolar. Model sayfasına göre önbellekten okunan girdide Terra'nın 1 milyon token ücreti 0,05 dolara iniyor; 272 bin tokeni aşan istemlerde giriş 2 kat, çıkış 1,5 kat pahalı faturalanıyor.

1.050.000 tokenlik bağlam penceresine sahip Terra, tek yanıtta en fazla 128.000 token çıktı üretebiliyor. Bilgi kesim tarihi 1 Haziran 2026 olan model yazı ve görsel girdi alıp metin üretiyor, ses ve video desteği sunmuyor. Geliştiriciler akıl yürütme düzeyini none, low, medium (varsayılan), high, xhigh ve max arasından seçebiliyor.

Editörün Yorumu

Terra'nın en güçlü yanını fiyat tablosunda görüyorum: 1 milyon çıkış tokeni yaklaşık 249 TL'ye inince ekran okuyup form dolduran ajanları gün boyu çalıştırmak küçük ekipler için de hesaplı hale geliyor. Plus abonelerine tekrar eden ofis işlerini Terra'ya, karmaşık kodlamayı Sol'a bırakmalarını öneririm. Yine de bütün kıyaslar OpenAI'ın kendi ölçümü; bağımsız testler gelmeden Astra ile başa baş iddiasına temkinli yaklaşıyorum.