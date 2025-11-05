Yıllar Sonra iPhone’lara Nihayet Deprem Uyarısı Geliyor!

Apple, iOS 26.2 güncellemesiyle iPhone kullanıcıları için güvenlik tarafında önemli bir adım atıyor. Yeni beta sürümünde ortaya çıkan “Enhanced Safety Alerts” (Gelişmiş Güvenlik Uyarıları) bölümü, deprem gibi hayati olaylarda anlık bildirimler göndermeye hazırlanıyor. İşte detaylar…

iPhone’lara “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” Geliyor: Artık Depremler İçin Anlık Bildirim!

iOS 26.2’nin geliştirici sürümünde, Ayarlar > Bildirimler menüsüne “Enhanced Alerts” adında yeni bir sekme eklendi. Bu menü altında kullanıcılar deprem uyarıları ve yaklaşan tehdit bildirimleri için ayrı ayrı seçenekleri aktif edebiliyor.

Ayrıca sistemin daha hızlı ve doğru çalışabilmesi için yaklaşık konumun Apple ile paylaşılmasına izin veren bir gizlilik ayarı da bulunuyor. Yeni sistem mevcut “Hükümet Uyarıları” bölümüne ek olarak geliyor. Yani artık AMBER uyarıları, genel güvenlik bildirileri ve acil durum testlerinin yanı sıra, depremler ve ani tehlike durumları için de özelleştirilmiş bir uyarı mekanizması devreye giriyor.

iOS 26.2 ile birlikte bu uyarılar için tamamen yeni bir alarm sesi de tanıtıldı. Apple, bu sesi önceki acil durum tonlarından ayırarak kullanıcıların anında fark edebileceği şekilde tasarlamış. Beta sürümünde bu tonun örneği dinlenebiliyor.

Gelişmiş Güvenlik Uyarıları özelliği, öncelikle desteklenen bölgelerde devreye alınacak. Bu, özelliğin ilk etapta ABD ve Japonya gibi erken uyarı altyapısı güçlü ülkelerde test edilmesi anlamına geliyor.

Ancak ilerleyen güncellemelerde Türkiye dahil diğer bölgelerde de aktif hale gelmesi bekleniyor. Apple iOS 26.2’nin tam sürümünü önümüzdeki haftalarda yayınlamayı planlıyor. Deprem ve ani tehlike bildirimlerini doğrudan sistem düzeyinde sunması iPhone’ları güvenlik açısından bir adım öne çıkaracak gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayınız...