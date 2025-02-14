Tim Cook'tan Yeni Model Müjdesi: Fiyat/Performans iPhone'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

iPhone modellerinin en yeni üyesi iPhone SE 4 hakkında yeni bir güncelleme var. Apple CEO'su Tim Cook, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada buna dair bilgiler vererek hayranları heyecanlandırdı.

Cook bu ürünü tanıtırken "Ailenin en yeni üyesi" ifadelerini kullandı. Yani bu da yeni ürünün iPhone SE 4 olma ihtimaline göz kırpıyor. Daha önce iPhone SE'nin bir hafta önce çıkacağına dair söylentiler vardı, ancak bunun yerine Beats kulaklıkları piyasaya sürülmüştü.

iPhone SE 4: Bütçe Dostu Telefonun Yeni Adresi

Fiyat ve performans kanadında öne çıkan yeni iPhone SE 4 modeli 19 Şubat'ta tanıtılacak. iPhone SE 4'ün, iPhone 16'da bulunan yeni çipset ile çalışacağı ve bu sayede Apple Intelligence gibi yapay zeka uygulamalarını da çalıştırabileceği söylentileri var.

Son iPhone SE modeli 3 yıl önce 429 dolara piyasaya sürülmüştü ve halihazırda özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlarda önemli bir rol oynuyor. Yeni modelde ise Touch ID home tuşu tamamen kaldırılacak ve Face ID teknolojisine geçiş yapacak.

Bu telefon, Alibaba ile yapılan işbirliğinin ardından Çin'deki iPhone'lara yapay zeka entegrasyonu konusunda önemli bir adım olarak öne çıkacak.

Alibaba ve Apple Ortaklığı

Her ne kadar Apple'ın DeepSeek ile işbirliği yapacağı ve bu modeli Apple Intelligence için entegre bir şekilde kullanacağı söylense de finalde teknoloji devinin tercih ettiği şirket yine Çin'den Alibaba olmuştu. Son haftalarda büyük ses getiren DeepSeek, Silikon Vadisi'nin önde gelenlerini kızdırmasının ardından Apple muhtemelen güvenli bir yoldan gitmek istiyor.

Daha önce Apple'ın hem Tencent hem de ByteDance ile aynı masaya oturduğu konuşulmuştu—ByteDance, TikTok'un sahibi olan şirket. Sonunda Alibaba bu mücadelenin kazananı olarak baş gösterdi.

Apple söz konusu ortaklık ile binbir türlü zahmet çektiği Çin'de gelirlerini artırmak istiyor.