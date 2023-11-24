Eylem Tuşu ve 48MP Kameraya Sahip iPhone Se 4'ün Konsept Render Videosu Geldi!

Apple'ın ekonomik serisinin yeni nesil modeli iPhone SE 4 hakkında yeniden birçok söylenti gün yüzüne çıkmaya başladı.

Telefonun arkasında yer alacağı tahmin edilen tek kamera sayesinde cihazın çok önemli bir istisna dışında standart iPhone 14 modeline benzemesi bekleniyor ve Tasarımcı 4RMD, ekranın üst kısmındaki TrueDepth Kamera çentiğine kadar iPhone 14'e benzeyen bir iPhone SE 4 konsept renderı oluşturdu. Evet, iPhone SE 4 çentiğe sahip ilk SE modeli olacak.

Bir büyük değişiklik de arka taraftaki kamera sayısında. iPhone 14'te yer alan iki kamera yerine iPhone SE 4'te 4K video kaydı yapabilen 48MP'lik tek bir kamera yer alıyor. Bu konsepte dâhil olan diğer fotoğrafçılık tabanlı özellikler ise Gece Modu, aşırı yakın çekimler için Makro Fotoğrafçılık ve Sinematik Mod.

iPhone SE 4 Konsept Render Videosu

iPhone SE 4 konsept görselinde 6.1 inç OLED ekran ve 3.240 mAh pil yer alıyor. Bu, iPhone 14'ün 3.279mAh pil kapasitesine kıyasla ufak bir düşüşü temsil ediyor ancak iPhone 8'den sonra tasarlanan iPhone SE 3'ün 2.018 mAh pil kapasitesine göre önemli bir artış.

Söylentiler bununla da sınırlı değil. En son söylentiler, iPhone SE 4'ün iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te bulunan Eylem Tuşu'na sahip olacağını belirtiyor.

Konsept tasarımı oluşturan 4RMD'nin söylentiler ışığında iPhone SE 4'te şu anda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta bulunan 4nm A16 Bionic işlemciye yer verdiğini de belirtmek gerek.

Tasarımcı ayrıca konsept tasarımına 2024 Kasım gibi şimdilik belirsizliğini korumasına rağmen bir çıkış tarihi ve 499$ fiyat etiketi eklemiş durumda. Apple, iPhone SE 3'e Mart 2022'de piyasaya sürüldüğünde 429 dolarlık bir lansman fiyatı vermişti.

Peki sizin iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.