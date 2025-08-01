iPhone Fiyatları Seneye Fahiş Olabilir! Apple'a Ciddi Fatura Geldi

Şu sıralar üretim ağında ciddi bir kayma yaşayan Apple, ağır vergi yükünün altında ezilmekten kurtulabilmek için iPhone üretimini Çin'den Hindistan'a kaydırmaya çalışıyor. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump, üreticilerin ABD dışında üretim yapmaları durumunda fahiş vergileri yürürlüğe koydu.

Apple'ın üretim fabrikaları bugüne kadar Çin'de faaliyet göstermişti. Ancak ABD ile yaşanan gerilim sonrası teknoloji devlerinin başka bir rota çizmeyi farz oldu. Eğer Çin'de üretmeye devam ederlerse vergileri ödemek için başka yollar bulmaları gerekecek.

Apple 1.1 Milyar Dolar Gümrük Vergisi Ödeyecek

Apple CEO'su Tim Cook'un son finansal toplantıda yapıtğı açıklamaya göre, Temmuz-Eylül dönemi için öngörülen gümrük vergisi maliyetinin 1.1 milyar doları bulacak. Şirket, geçen çeyrekte 900 milyon dolar gümrük vergisi ödeneceği yönündeki tahminlere rağmen süreci 800 milyon dolarla kapatarak rekor kırmıştı. Yeni çeyrek ise rekorun üzerinde seyrediyor. 1.1 milyar doların büyük bir kısmı Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde uygulanan yaptırımlardan kaynaklı. Teknoloji devi, tüm aksaklıklara rağmen iPhone satışlarındaki başarısını sürdürüyor.

iPhone 16 Serisi 44.5 Milyar Dolar Getirdi

Tim Cook, toplantıdaki açıklamasında müşterilerin vergi korkusu yüzünden değil, iPhone kalitesini tercih ettiklerinden ötürü satın aldıklarını vurguladı. Gerçekten de iPhone satışları, şirketin ekonomik baskılara dimdik kafa tutmasını sağlayacak kadar yüksekten seyrediyor. Örneğin iPhone 16 serisi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında büyüme göstererek tek başına 44.5 milyar dolar gelir sağladı. Apple'ın toplam yıllık geliri 94 milyar dolar. Yani sadece iPhone 16 satışları bile yıllık gelirin yarısına tekabül ediyor.

iPhone Fiyatları Zamlanacak Mı?

Tim Cook, şirketin önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını, çip üretimi ve yarı iletken tesislerinin ülke genelinde genişletileceğini ifade etti. Dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalışan şirket zaten iPhone üretiminin bir kısmını Hindistan'a geçirmiş durumda. Mac, iPad ve Apple Watch gibi diğer ürünlerin üretimi Vietnam'da gerçekleştiriliyor. Yine de Hindistan ürünleri için %25, Vietnam içinse %20 oranında vergi uygulandığı unutulmamalı.

Apple, yakın zamanda iPhone 17 serisine zam yapmıştı. Diğer ürünlerine de bu doğrultuda zamlar gelmesi söz konusu olabilir. Henüz kesin bir açıklama gelmediğinden ve Apple'ın mali raporları hep yukarı yönlü olduğundan, Apple eğer "kalite" çizgisini koruma amacıyla üretim yapmaya devam ederse zam yapmasına gerek kalmaz.