Renk Değiştiren Telefonun İşlemcisi Açıklandı! Aşırı Güçlü Olacak

iQOO'nun merakla beklenen yeni amiral gemisine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda şık tasarımlı iQOO 15'in işlemcisi belli oldu. Aşırı güçlü bir donanıma sahip olan telefon, yüksek grafikli oyunları bile aksma ve donma gibi problemler olmadan şekilde oynatabilecek.

iQOO 15'in renk değitşiren bir sürümü de yer alacak. Bu sürümde telefonun arka yüzeyi, gri ve pembe tonları arasında geçiş yapabilecek. Bu özel teknolojide malzemenin içerisinde özel pigmenler yer alıyor. Işığın açısı değiştikçe bu pigmenler farklı şekillerde yansıma yaparak telefonun renk değiştirmesini sağlıyor.

iQOO 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO 15 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu yonga seti, Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU'sunu kullanıyor.

Qualcomm'un yeni işlemcisi, önceki nesle kıyasla tek çekridek performansında yüzde 20, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 17'ye kadar artış sunuyor. CPU güç verimliliğinde ise yüzde 35'e kadar iyileşme elde ediliyor. Bu yonga setinde 1.2 GHz hızında çalışan yeni nesil Adreno GPU mevcut.

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak.

iQOO'nun yeni Android telefonunda 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. iQOO Z10 Turbo+'ta 8000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

iQOO 15 Tanıtım Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen iQOO 15'in 20 Ekim tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.