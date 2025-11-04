Dev Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni telefon 15 Mini ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO 15 Mini'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, çok güçlü biri işlemci ile birlikte gelecek. Bu sayede telefon yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

iQOO 15 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 15 Mini 6,31 inç ekran büyüklüğünde olacak. Telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. iQOO 15'te 6,85 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 508 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Telefon gücünü Dimensity 9500 Plus işlemcisinden alacak. Sekiz çekirdekli Dimensity 9500 Plus'ın standart Dimensity 9500'ün hız aşırtmalı sürümü olması bekleniyor. iQOO 15'te iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı çekirdek 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut.

iQOO 15 Mini'de 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, telefonun tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak iQOO 15'te 120W hızlı şarj desteği bulunuyor. Benzer şarj hızını yeni telefonda da görebiliriz.

iQOO 15 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15 Mini'nin 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair henüz resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.