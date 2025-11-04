Motorola'nın Aşırı İnce Telefonu Parçalarına Ayrıldı [Video]

Yüksek yenileme hızı, pOLED ekranı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Motorola Edge 70 parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi.

Motorola Edge 70 Parçalarına Ayrıldı

Motorola kısa süre önce Edge 70'i tanıttı. Kingmi Mobile isimli YouTube kanalında telefon parçalarına ayrıldı. Bu video, telefonun etkileyici iç yapısını ve şirketin cihazı nasıl bu kadar ince tasarladığını gözler önüne seriyor. Paylaşılan bilgilere göre Edge 70'in bataryası, iç alanın büyük bir kısmını kaplamasına rağmen sadece 3,9 mm kalınlığında.

Çin'de Moto X70 Air olarak piyasaya sürülen Edge 70'in ekranı yalnızca 1 mm kalınlığında. Ekran, bu ince boyutlarına rağmen 120 Hz yenileme hızı, 4500 nit maksimum parlaklık, 1.5K çözünürlük ve Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisi dahil olmak üzere üst düzey özellikler sunuyor.

Motorola Edge 70 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) GPU: Adreno 722

Adreno 722 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8), 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.8), 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

4800 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 68W

68W Kablosuz Hızlı Şarj: 15W

Telefonda Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi ve Adreno 722 GPU bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Motorola Edge 60'da ise Dimensity 7300 tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Fiyatı

Yalnızca 5,99 mm kalınlığında olan Motorola Edge 70 için 700 Euro (33 bin 922 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon yeşilin açık ve koyu tonunun yanı sıra gri bir renk seçeneği ile geliyor.