Dünyanın En Güçlü İşlemcisine Sahip Telefonu Geliyor! 7000 mAh Bataryası Var

Geçtiğimiz aylarda Z10R'yi duyuran iQOO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO 15 Mini olarak isimlendirilmesi beklenen telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon çok güçlü işlemciye ve dev bataryaya sahip olacak.

iQOO 15 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 15 Mini gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. iQOO 13'te iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Snapdragon 8 Elite 2 ve Snapdragon 8 Elite arasındaki en temel farklar performans ve verimlilik alanında olacak. Yeni işlemci, öncekine kıyasla daha yüksek bir performans sunacak. Ayrıca daha az güç tüketimi sayesinde telefonun bataryasının daha uzun süre dayanacak.

Telefon ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. iQOO 15 Min 7000 mAh civarında batarya kapasitesi ile gelecek. iQOO 13'te 6.150 mAh, iQOO Z10R'de ise 5700 mAh tercih edilmişti.

iQOO'nun yeni Android telefonu 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Ayrıca telefonun LTPO AMOLED ekranı 144Hz yenileme hızına sahip olabilir.

iQOO 15 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15 Mini'nin iQOO 15 Ultra ile birlikte 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Yani yeni telefonlar nisan, mayıs veya haziran ayında duyurulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tanıtım tarihinin farklı olabileceğini belirtelim.