OPPO'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl OPPO Find X8 serisi tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Find X9 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı. Ayrıca telefonun hangi RAM ve depolama seçenekleriyle geleceği de belli oldu.

OPPO Find X9 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre yaklaşık 224 gram ağırlığındaki OPPO Find X9 Pro beyaz, fuşya ve mor gri renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Find X8 Ultra'da siyah, beyaz ve pembe, Find X8 Pro'da ise siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri yer almıştı.

OPPO'nun yeni telefonu 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunacak. Telefonun 12 GB+256 GB, 12 GB+512 GB, 16 GB+512 GB ve 16 GB+1 TB şeklinde satışa sunulacağı iddia edildi.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Find X9 Pro, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Find X9 Pro'da çift 50 megapiksel periskop telefoto kamera yerine bir adet 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Bu sensörün boyutu 1/1.56 inç, odak uzaklığı ise 70 mm olacak.

En iyi kameraya sahip telefonlar arasına katılmaya hazırlanan X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-828 ana kamera bulunacak. Bu sensörün boyutu 1/1.28 inç, odak uzaklığı 23 mm, diyafram değeri ise f/1.8 olacak. Find X8 Pro'da 1/1.4 inç boyutlu Sony LYT-808 sensörünün yer aldığını belirtelim.

Find X9 Pro, 50 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama destekli Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Önceki modelde 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN1 tercih edilmişti. Telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alacak.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre 7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak telefonda IP68/IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OPPO Find X9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun zamandır merakla beklenen OPPO Find X9 Pro'nun ekim ayında tantıılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Find X8 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.