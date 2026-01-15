100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

iQOO 15 serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. iQOO 15 Ultra isimli akıllı telefonun batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgliere göre akıllı telefon, dev batarya ve yüksek şarj hızı ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

iQOO 15 Ultra'nın Şarj Hızı ve Bataryası Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgiler göre iQOO 15 Ultra, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bütçe dostu amiral gemisi, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO 15 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan iQOO 15'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 'K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Gelişmiş soğutma sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 telefoto kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil.

iQOO 15 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (26.085 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15 Ultra'nın ise 4.400 yuan (27.333 TL) fiyat etiektiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.