Redmi Note 15 Pro Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Redmi Note 15 Pro 5G Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber Redmi Note 15 Pro 5G'nin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Bütçe dostu Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci yer alacak.

Redmi Note 15 Pro 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Redmi Note 15 Pro 5G'nin Hindistan sürümü Geekbench'te görüntülendi. Xiaomi'nin yeni telefonu tek çekirdek testinde 1.051 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.938 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

Geekbench testine göre akıllı telefonun Hindistan sürümünde MediaTek Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Global sürümde Dimensity 7400 Ultra'nın yer alacağı söyleniyor.

Redmi Note 15 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)

İşlemci : MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4 nm, 8 Çekirdek)

: MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4 nm, 8 Çekirdek) Ekran Boyutu : 6.83 inç

: 6.83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz Yenileme Hızı

120Hz Yenileme Hızı Ekran Koruması : Gorilla Glass Victus 2

: Gorilla Glass Victus 2 Arka Kamera : 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya: 6.580 mAh

Redmi Note 15 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi fiyat performans telefonlar arasında yerini almaya hazırlaann Redmi Note 15 serisi 15 Ocak 2026 tarihinde saat 19.30'da tanıtılacak. Bununla birlikte yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan Redmi Note 14 serisi, 10 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.