144Hz Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

iQOO, 15 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO 15 Ultra'nın tanıtım tarihi belli oldu. Önümüzdeki ay tanıtılacak akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Akıllı telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğe sahip olacak.

iQOO 15 Ultra'nın Tanıtım Tarihi

iQOO 15 Ultra, şubat ayının başlarında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çin'de satışa sunulması beklenen telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Çok şık tasarıma ve güçlü işlemciye sahip iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Telefoto Kamera: 50 MP

iQOO 15 Ultra'da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO 15'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Amiral gemisi, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera da bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil.

iQOO'nun yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.