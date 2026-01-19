Uygun Fiyatlı Oyun Telefonu Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Uygun fiyatlı oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. OPPO K15 Turbo Pro'nun işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi yer alacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekrana da sahip olacak.

OPPO K15 Turbo Pro'nun İşlemcisi Ortaya Çıktı

OPPO K15 Turbo Pro'nun gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacağı iddia edildi. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci , bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO K13 Turbo Pro'da ise Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İ şlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 50 MP

50 MP Video Kaydı: 4K / 1080p

Ortaya çıkan bilgliere göre OPPO K15 Turbo Pro'nun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, 1.5K çözünürlük sunacak. OPPO K13 Turbo Pro'da ise 6,8 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı yer alıyor. Serinin yeni modelinde de 120Hz veya 144Hz bir yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın yer alması bekleniyor. K13 Turbo Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası tercih edilmişti. K15 Turbo Pro, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilir.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K13 Turbo Pro için 1999 yuan (12.424 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO K15 Turbo Pro'nun ise 2200 yuan (13.675 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğnii belirtelim.

OPPO K15 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo Pro'nun 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani Android telefon nisan, mayıs veya hazıran ayında duyurulabilir. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık tasarıma sahip olan OPPO K13 Turbo serisi Temmuz 2025 tarihinde tanıtılmıştı.