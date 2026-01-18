Dev Bataryalı Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 144Hz Ekran ve Dahası

iQOO, bütçe dostu amiral gemisi 15 Ultra üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte iQOO 15 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Android telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi yer alacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

iQOO 15 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15 Ultra'nın 2026 yılının şubat ayının başında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Telefoto Kamera: 50 MP

iQOO 15 Ultra'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan iQOO 15'te de aynı işlemci yer alıyor.

Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, iQOO 15 Ultra'nın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 144H zyenileme hızı sunacak.

iQOO 15 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (25.998 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15 Ultra'nın ise 4.400 yuan (27.243 TL) fiyat etiektiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.