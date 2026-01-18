12 GB RAM'li Ucuz Android Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Realme 16 5G ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan Realme 16 5G'nin bu kez tanıtım tarihi belli oldu. Çok yakında tanıtılacak akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi yer alacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Realme 16 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon Realme 16 5G, 29 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Akıllı telefon, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 15, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Realme 16 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

MediaTek Dimensity 6400 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 60W

60W Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Parlaklığı: 4.500 nit

4.500 nit Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 6.0

Android 16 tabanlı Realme UI 6.0 Ana Kamera: 50 MP

Realme 16 5G gücünü Dimensity 6400 Max işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5GHz Cortex-A76 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Realme 15T 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelecek akıllı telefonun ekranı 6,57 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 4.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Realme 16 5G ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme 16 5G'nıi Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15 için 23.999 rupi (11.444 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 16 5G'nin ise 27 bin rupi (12.876 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıkklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.