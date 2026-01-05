Uygun Fiyata Sahip Çok Güçlü Telefon Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası

iQOO 15 serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. iQOO 15 Ultra isimli akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre uygun fiyatlı amiral gemisi bu ay veya önümüzdeki ay tanıtılacak. Android telefon, çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO 15 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15 Ultra'nın ocak ayının sonuna doğru veya şubat ayının başında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç civarı

İddiaya göre akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO 15'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

iQOO 15 Ultra'nın ekranı 6,8 inç civarı bir büyüklüğe sahip olacak. Bütçe dostu amiral gemisi, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. iQOO 15'te ise 6,85 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, yaklaşık 508 PPI piksel yoğunluğu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

iQOO 15 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (25.672 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15 Ultra'nın ise 4.400 yuan (26.905 TL) fiyat etiektiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.