Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü Olacak

iQOO, yeni bir bütçe dostu bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. iQOO 15R olacağı belirtilen bu modelin etkileyici özelliklere sahip olacağı ancak fiyat etiketinin kullanıcılar açısından ulaşılabilir seviyede olacağını ifade edildi. Sertifika alan cihazın çok yakın bir zamanda tanıtılması ve bütün özelliklerinin netlik kazanması bekleniyor.

iQOO 15R Sertifika Aldı

iQOO 15R, Bluetooth SIG sertifikası aldı. 12508 model numarası ile görülen bu telefonun özellikle performans açısından kullanıcıların beklentilerini karşılayacak seviyede olacağı ileri sürüldü. Cihazın Snapdragon 8 Gen 5 ya da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Performans açısından nasıl bir deneyim sunacağına dair tahminde bulunmak adına her iki işlemciyi de ele almakta fayda var. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinde iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu çekirdek mimarisi, iQOO 15R'nin yüksek performansın yanı sıra enerji verimliliği de sahip olacağı anlamına geliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olarak tanımlanıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir öncekine göre hem yüzde 20 daha hızlı hem yüzde 35 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Şimdilik iQOO 15R hakkında çok fazla ayrıntı yok fakat Bluetooth SIG sertifikası aldığını göz önünde bulunduracak olursak çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşması muhtemel. Tanıtım tarihi (1-2 ay içinde tanıtılması bekleniyor) yaklaştıkça sızıntılar, yapılan duyurular ve paylaşılan görseller ve dahası sayesinde hakkında çok daha fazla özellik açıklığa kavuşacak.