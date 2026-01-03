120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! OLED Ekranı Var

POCO, en yeni akıllı telefonu M8'i sadece birkaç gün sonra tanıtacak. Tanıtım öncesinde ise telefonun bazı teknik özelliklerini açıklığa kavuşturdu. Önceki sızıntılarla da uyumlu olduğu görülen bu özelliklere göre çok yakın zamanda kullanıcıların beğenisine gerek tasarımı gerek donanımı ile etkileyici bir telefon sunulacak.

POCO M8 Özellikleri

Ekran: 6.77 inç OLED

6.77 inç OLED Parlaklık: 3.200 nit

3.200 nit Yenileme hızı: 120Hz

120Hz Sertifika: IP66 ve MIL-STD-810H

IP66 ve MIL-STD-810H Kalınlık ve Ağırlık: 7.35 mm / 178 gram

POCO M8, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde animasyonlar çok akıcı bir şekilde görüntülenebilecek. Ayrıca yüksek parlaklık seviyesi de yoğun gün ışığı altında ekranı net görmenize yardımcı olacak.

Cihaz, MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Bu da telefonun günlük hayatta karşılaşılabilecek pek çok olumsuz duruma karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Aşırı sıcaklık ve toz da dahil olmak üzere pek çok duruma karşı dirençli olması sayesinde güvenli bir şekilde kullanılabilecek.

Telefon, IP66 sertifikasına da sahip olacak. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Öte yandan Wet Touch 2.0 teknolojisini destekleyecek. Böylelikle cihazı ıslak elle kullanmak kolaylaşacak. Ayrıca 1,7 metreye kadar düşme testlerinden geçtiği de belirtiliyor.

Cihaz 7.35 mm kalınlığa ve 178 gram ağırlığa sahip olacak. Bu arada daha önceki sızıntılara göre cihaz, gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de ise Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

POCO M8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni uygun fiyatlı Android telefon POCO M8, 8 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyat etiketi netlik kazanacak. İlk olarak Hindistan'da satışa sunulacak fakat diğer ülkelere ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor. Fikir vermesi açısından POCO M7, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

POCO M8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 için 9.999 rupi (4 bin 775 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. POCO M8'inse 12 bin rupi (5 bin 730 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı da cihazın farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim.