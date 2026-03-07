iQOO'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

iQOO 16'ya dair önemli bilglier ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan iQOO 16'nın kısa süre önce kamera özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüğe sahip kameralar ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

iQOO 16'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO 16'nın arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop tefoto kamera yer alacak. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı özelliğine sahip olabilir.

iQOO 15'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. iQOO 15'te ayrıca 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Yeni modelde de 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera görebiliriz.

iQOO 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. bu işlemci henüz tanıtılmadı ancak daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 2, 3 ve 3 çekirdek düzeni ile birlikte gelecek. Oryon mimarisine sahip işlemci 4.6 GHz hıza kadar çıkabilecek. Bu güçlü işlemci, PUBG Mobile, Genshin Impact, Asphalt 9 Legends ve daha çok sayıda oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak. iQOO 15'te 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

iQOO 16'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu arada iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklık mevcut. Yeni modelde de AMOLED ekran ve 6000 nit civarı parlaklık değeri görebiliriz.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'e sahip iQOO 16'nın 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla iQOO 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16 için 4 bin 199 yuan (26 bin 695 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 16'nın önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 4 bin 500 yuan (28 bin 609 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın kamera, işlemci ve ekran dahil olmak üzere birçok bakımdan oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Telefonun en beğendiğim özelliği ise işlemcisi oldu. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak böyle güçlü bir işlemciye sahip telefonu kullanmak isterdim.