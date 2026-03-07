Samsung'dan Yeni Telefon Geliyor! 120Hz Ekran, 12 GB RAM ve Dahası

Samsung, Galaxy A57 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy A57'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre bütçedostu akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy A57'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A57'nin ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. 6,9 mm kalınlığında ve 192 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

İşlemci: Exynos 1680

GPU: Xclupse 550

RAM: 8 GB / 12 GB

Hızlı Şarj: 45W

Batarya: 5.000 mAh

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 12 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy A57'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A57'de Exynos 1680 işlemcisi buluancak. Henüz tanıtılmayan bu işlemcide sekiz adet çekirdek bulunacak. Galaxy A56'da ise bir adet 2.9 GHz Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Exynos 1580 işlemcisi mevcut.

Samsung Galaxy A57'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A57'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy A57'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Galaxy A56, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A56 şu anda 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Samsung Galaxy A57 5G'nin ise önceki daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda 30 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A57'nin orta segmentin en iddialı telefonlarından biri olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızına ve yüksek çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekranda film, dizi ve video izlemek çok keyifli olacaktır. Exynos 1680 işlemcisi ise mobil oyunların sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayacak.