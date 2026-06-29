Bellek Maliyetlerindeki Artış vivo'nun Amiral Gemisini Vurdu!

vivo'nun bir süredir iddialarla karşımıza çıkan amiral gemisi akıllı telefonu iptal edildi. Son gelişmeler şirketin söz konusu modeli piyasaya sürmeyeceği yönünde. Peki rafa kaldırılan bu cihazın ismi ne? İşte merak edilen detaylar!

İptal Edildiği Söylenen vivo Modelinin İsmi Ne?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, vivo'nun iQOO 16 Ultra'yı iptal ettiğini söyledi. Yani akıllı telefon piyasaya sürülmeyebilir. Hatırlanacağı üzere selefi iQOO 15 Ultra geçtiğimiz şubat ayında tanıtılmıştı. Yeni modelin ise bu yılın eylül veya en geç ekim aylarında raflardaki yerini alması bekleniyordu.

iQOO 16 Ultra Neden İptal Edildi?

vivo'dan şu ana dek konuyla ilgili bir açıklama gelmese de iQOO 16 Ultra'nın iptal edilmesinin arkasında son dönemde sıkça duyduğumuz bellek maliyetlerindeki artış bulunuyor. Maalesef bu problemden dolayı çoğu marka zam gibi tatsız kararlar alabiliyor. Benzer şekilde iQOO 16 Ultra gibi çıkış yapması beklenen telefonlar da maliyet artışlarından dolayı iptal edilebiliyor.

Tabii bu durum iQOO Ultra serinin tamamen rafa kaldırıldığı şeklinde yorumlanmamalı. Zira şu anda sadece iQOO 16 Ultra'nın pas geçildiği söyleniyor. Yani önümüzdeki dönemlerde iQOO 17 Ultra ve devam modelleri piyasaya sürülebilir.

Eğer Tanıtılsaydı iQOO 16 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacaktı?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 200 MP veya 50 MP

200 MP veya 50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Editörün Yorumu

iQOO 16 Ultra'nın iptal edilmesini gerçekten beklemiyordum. Şahsen iQOO'nun en çok sevdiği modelleri Ultra'lardı diyebilirim. Aşırı güçlü işlemcileri, akıcı ekranları ve yüksek kapasiteli bataryalarıyla fazlasıyla dikkatimi çekmişti. Tabii bunun şu anda vivo tarafından doğrulanmadığını ve sadece güvenilir bir kaynak tarafından ortaya atılan bir iddia olduğunu belirtelim.