iQOO'dan Mobil Oyuncuları Sevindirecek Amiral Gemisi Geliyor!

iQOO’nun şubat ayında kullanıcılara sunduğu 15 Ultra modelinin halefiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. iQOO 16 Ultra olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefonun özellikle oyuncuları memnun edecek güçlü özelliklere sahip olacağı söyleniyor. İşte merak edilen detaylar!

iQOO 16 Ultra Dahili Soğutma Fanıyla Gelecek

Bilindiği üzere iQOO 15 Ultra modelinde dahili bir soğutma fanı bulunuyordu. Bu sistem uzun süreli oyunlarda cihazın ısınmasını düşük seviyede tutarak performans düşüşü gibi sorunların önüne geçiyordu. Görünüşe göre iQOO 16 Ultra'da da bu özellik kullanılacak.

Şu an için iQOO 16 Ultra’nın teknik özelliklerine dair net bir sızıntı bulunmuyor. Ancak şirketin iQOO 15 ve 15 Ultra modellerinde büyük batarya ve soğutma fanı gibi bazı farklar dışında genel olarak benzer bir donanım tercih ettiğini söyleyebiliriz.

Bu doğrultuda iQOO 16 Ultra’nın da iQOO 16 ile büyük ölçüde aynı özellikleri taşıması, aralarındaki temel farkın ise soğutma fanı ve daha büyük batarya olması bekleniyor. Yani iQOO 16'nın sızdırılan özelliklerine bakarak Ultra versiyonu hakkında tahminlerde bulunabiliriz.

iQOO 16 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 200 MP veya 50 MP

200 MP veya 50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 16 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO 16 Ultra'da 6,85 inç boyutlarında, 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar, yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

Bununla birlikte, 2K çözünürlük sayesinde görüntüler net ve keskin bir şekilde görebileceksiniz. Cihazın OLED ekranı ise siyahları daha gerçekçi tonlarda, diğer renkleri de canlı bir şekilde sunabilecek.

iQOO 16 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bu işlemci henüz tanıtılmadığından teknik özelliklerine dair net şeyler söylemek pek de doğru olmaz. Fakat, 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen selefi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in aksine 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilecek. Bu da daha yüksek performans sunacağı ve daha az güç tüketeceği şeklinde yorumlanabilir.

Donanımın oyun performansı ise kullanıcıları kesinlikle üzmeyecek. Burada selefi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi üzerinden bir tahmin yürütebiliriz. Bu doğrultuda söz konusu işlemciden güç alan iQOO 15 üzerinden yapılan testlerde Genshin Impact ve Zenless Zone Zero oyunlarının 60 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Kısacası, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro oyunlarda selefinden daha iyi performans gösterecek.

iQOO 16 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 16 Ultra’nın 200 megapiksel ya da 50 megapiksellik bir ana kamerayla gelmesi söz konusu. Bilindiği üzere iQOO 15 Ultra’da 50 megapiksellik bir ana kamera kullanılmıştı. Bu nedenle yeni modelde ana kameranın ya aynı kalacağı ya da daha yüksek bir çözünürlüğe çıkacağı söyleniyor.

Bunun dışında cihazda 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto kameranın kullanılması bekleniyor. Ultra geniş açı kamera sayesinde kadraja daha fazla detay sığdırmak mümkün olurken, periskop telefoto kamera ise uzaktaki nesneleri sanki yakınmış gibi net şekilde fotoğraflamaya imkan tanıyor.

iQOO 16 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için iQOO 16 Ultra’nın tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre cihazın ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Fiyat tarafında ise selefi 860 dolarlık bir seviyede olduğu için yeni modelin yaklaşık 900 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa çıkması sürpriz olmaz. Bu da Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 78.700 TL seviyelerine denk geliyor.

iQOO 16 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

vivo, ülkemizde çok sayıda akıllı telefon satsa da maalesef şirketin alt markası iQOO'nun modellerini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle iQOO 16 Ultra'nın Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

iQOO 16 Ultra modelinin beklenen özelliklerine baktığımda kullanıcıları oyun gibi detaylarda kesinlikle üzmeyecek mobil bir cihaz görüyorum. Bununla birlikte soğutma fanı işlevinin yeni modelde de kullanılacak olması ısınma nedeniyle yaşanan performans kayıplarının önüne geçecektir.