vivo'dan Mobil Oyunları Ağlatacak Telefon Geliyor!

vivo geçen yıl X300 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Çinli marka bu kapsamda vivo X500 ailesi üzerinde mesai harcıyor. Yeni seride X500e isimli yeni bir modele de yer verecek. Son gelişmeler akıllı telefonun bazı özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo X500e İşlemcisi Ne Olacak?

vivo X500e'de Qualcomm Snapdragon 8 serisi bir işlemci kullanılacak. Akıllı telefonun teknik özellikleri itibarıyla serinin diğer üyelerinden biraz daha düşük seviyede olduğunu göz önüne aldığımızda muhtemelen Snapdragon 8 Elite'a sahip olacağını söyleyebiliriz.

Bu yonga seti halihazırda Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find N5 ve Galaxy S25 Ultra gibi modellerde kullanılıyor. Aynı zamanda 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 4 nm tabanlı donanımlara kıyasla daha verimli çalıştığı ve aynı zamanda daha yüksek performansta çalıştığı anlamına geliyor.

Oyun performansında da kullanıcıları kesinlikle üzmeyen bu yonga seti PUBG Mobile'ı 120 FPS ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini söyleyebiliriz. Yani donanım mobil oyunlarda en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabilecek.

vivo X500e Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 6,59 inç boyutlarında bir ekran karşımıza çıkacak. Fakat şu anda ekran çözünürlüğü, yenileme hızı ve panel teknolojisiyle ilgili bir detay mevcut değil. Geçen yıl piyasa çıkan vivo X300'de ise 120Hz tazeleme hızı, 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve AMOLED bir ekran kullanılmıştı. Yani yeni model de benzer ekran özellikleriyle kullanıcılara sunulabilir.

vivo X500e Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'dan şu ana dek X500 ailesinin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda vivo X300 serisinin geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle çok yüksek ihtimalle vivo X500 serisi de bu yılın ekim ayında vitrine çıkabilir. Bunun dışında X300 serisi ülkemizde satıldığından yeni modellerin de Türkiye'de satışa çıkması söz konusu.

vivo X500e Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X500e teknik özellikleri itibariyla amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacak. Bu kapsamda cihazın ülkemizde 60.000 ila 70.000 TL arasında bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz. Tabii burada şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

vivo X500e teknik özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek bir cihaz gibi görünüyor. Özellikle akıllı telefonun işlemcisi oyunları akıcı bir şekilde çalıştıracak yetenekte olacak diyebilirim. Benzer şekilde ekranı da gayet akıcı olacak. Kısacası bizleri güçlü bir model bekliyor.