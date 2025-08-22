Çok Güçlü İşlemciye Sahip Ucuz Telefonlar Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl iQOO 10 serisini tanıtan iQOO, yeni telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO 11 ve iQOO 11 Pro'nun bazı özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefonlar çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

iQOO Neo 11 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Neo 11 gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

iQOO Neo 11 Pro'da ise Dimensity 9500 bulunacak. iQOO Neo 10 modelinde 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4, iQOO Neo 10 Pro+ modelinde ise Snapdragon 8 Elite işlemcisine yer verilmişti.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip iQOO Neo 11 serisi, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefonlarda ayrıca ultrasonik parmak izi sensörü de bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

7000 mAh'den daha yüksek bir batarya kapasitesine sahip olacak telefonlar, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonların ayrıca 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç fakrlı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

iQOO Neo 11 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 10 için 2.399 yuan (13.714 TL), Neo 10 Pro için 3.199 yuan (18.287 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Neo 11'in 2600 yuan (14.862 TL), Neo 11 Pro'nun ise 3.400 yuan (19.435 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonlar farklı fiyata sahip olabilir.

iQOO Neo 11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Neo 11 ve Neo 11 Pro modellerinin 2025 yılının kasım veya aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonların farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.