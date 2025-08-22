16 GB RAM'li Oyun Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Merakla beklenen oyun telefonu Red Magic 11 Pro Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun hem performansı hem de bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre telefon, dünyanın en güçlü işlemcisine sahip olacak.

Red Magic 11 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Nubia NX809J model numarasına sahip olan Red Magic 11 Pro tek çekirdek testinde 3 bin 309 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 742 puana ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench testinin sonuçlarına göre telefon gücünü Snadpragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Adreno 840 ile gelmesi beklenen Snadpraogn 8 Elite 2'de toplam sekiz adet çekirdek bulunacak. Red Magic 10S Pro'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Snapdragon 8 Elite 2 ve Snapdragon 8 Elite arasındaki en temel farklar performans ve verimlilik alanında olacak. Yeni işlemci, öncekine kıyasla daha yüksek bir performans sunacak. Ayrıca daha az güç tüketimi sayesinde telefonun bataryasının daha uzun süre dayanacak.

Red Magic 11 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Red Magic 11 Pro'nun dahili bir soğutma fanına sahip olacağı söyleniyor. Telefon aynı zamanda IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefonun RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor. 16 GB'ın yanı sıra 24 GB'ı da görebiliriz. Red Magic 10 Pro'da 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM seçeneklerine yer verilmişti. Serinin yeni modelinde 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri bulunabilir.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonun arka yüzeyinde ise üç adet kamera bulunabilir. Kameraların çözünürlüğüne dair henüz bilgi mevcut değil. Peki, RedMagic 11 Pro ne zaman çıkacak?

Red Magic 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Red Magic 11 Pro'nun ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı bir tarihte gelebileceğini de belirtelim.