iQOO'dan 144Hz Ekranlı Tablet Geliyor! Şarj Hızı Ortaya Çıktı

iQOO, Pad 6 Pro isimli yeni tablet üzerinde çalışıyor. Yeni tablet bir sertifikasoyn platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen tablet, sertifikaya göre yüksek şarj hızı ile birlikte gelecek. Pad 6 Pro ayrıca dev batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öen çıkacak.

iQOO Pad 6 Pro Yeni Bir Sertifika Aldı

iPA2673 model numarasına sahip olan iQOO Pad 6 Pro, 3C sertifikası aldı. Bu sertifika, tabletin Çin'de güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. Sertifikada yer alan bilgilere göre tablet 80W veya 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde tablet kısa sürede şarj olabilecek.

Çok şık bir tasarıma sahip olan iQOO Pad 5 Pro'da 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla şarj hızı tarafında önemli bir artış yaşanacak. Yeni tabletin 12 bin mAh civarı bir batarya kapasitesi ile birlikte gelmesi bekleniyor. Serinin bir önceki modelinde 12.050 mAh batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim.

iQOO Pad 6 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO Pad 6 Pro'nun ekranı 13 inç civarı bir büyüklüğe sahip olabilir. Tabletin IPS LCD ekran üzerinde yüksek çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Serinin önceki modelinde ise 2064 x 3096 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, yaklaşık 286 PPI piksel yoğunluğu ve 1200 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

Pad 5 Pro'da 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği mevcut. iQOO'nun yeni tabletinde de aynı RAM seçeneklerini görebiliriz. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunabilir. Tablette ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci yer alabilir.

iQOO Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Pad 5 Pro için 3 bin 199 yuan (20 bin 212 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli iQOO Pad 5 Pro'nun ise 3 bin 400 yuan (21 bin 484 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

iQOO Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Pad 6 Pro'nun 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılacağı düşünülüyor. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. iQOO'nun diğer tabletleri Türkiye'de resmî olarak satılmıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.