33 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekrana Sahip

iQOO'nun yeni akıllı saati tanıtıldı. iQOO WATCH GT 2 olarak adlandırılan model hem sporculara hem sağlık takibi yapmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Birçok önemli özellikle birlikte gelen saat, son derece şık tasarımı sayesinde tüm gözleri üzerinde toplamayı başarıyor.

iQOO Watch GT 2 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 2.07 inç

2.07 inç Ekran Tipi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 432 x 514

432 x 514 Maksimum Parlaklık: 2400 nit

2400 nit Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Blue OS 3.0

Blue OS 3.0 Batarya Kapasitesi: 695 mAh (Bluetooth), 595 mAh (eSIM)

695 mAh (Bluetooth), 595 mAh (eSIM) Pil Ömrü: 33 güne kadar (Bluetooth), 8 güne kadar (eSIM)

33 güne kadar (Bluetooth), 8 güne kadar (eSIM) Boyutlar: 47.54 x 40.19 x 10.97 mm

47.54 x 40.19 x 10.97 mm Ağırlık: Yaklaşık 35.8 gram

Yaklaşık 35.8 gram Bağlantı Özellikleri: Bluetooth 5.4, NFC, eSIM (Opsiyonel)

Bluetooth 5.4, NFC, eSIM (Opsiyonel) Spor Modu Sayısı: 100'ü aşkın

100'ü aşkın Sağlık Özellikleri: Tüm gün kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen seviyesi ölçme, stres takibi, nefes egzersizleri

iQOO 15 ve iQOO Pad5e ile beraber tanıtılan iQOO Watch GT 2, 2,07 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 432 x 514 çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 2400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde size açık alanda spor yaparken dahi ihtiyaç duyduğunuz verileri net bir şekilde görme fırsatı sunuyor.

Blue OS 3.0 ile birlikte gelen saat, Bluetooth versiyonunda 695 mAh, eSIM versiyonunda ise 595 mAh batarya kapasitesi sunuyor. eSIM versiyonu ile 8 güne kadar pil ömrü sunarken Bluetooth versiyonunda ise bu süre 33 güne kadar çıkabiliyor. Bu yüksek pil ömrü sayesinde cihazınızı şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanabiliyorsunuz.

47.54 x 40.19 x 10.97 mm boyutlarındaki cihaz, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği sunuyor. Yaklaşık 35.8 gram ağırlığındaki cihaz, gelişmiş özellikleri sunmasına yardımcı olan pek çok sensörle birlikte geliyor. Bunların sayesinde hem sağlık hem spor verilerine oldukça kapsamlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Cihazda 100'ü aşkın spor modu bulunuyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı ayarlamanıza yardımcı olan programlar da sunuyor. Sağlık tarafında ise tüm gün boyunca kalp atış hızını izleme, kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi özellikler mevcut. Stres takibi de yapabilen cihaz, nefes egzersizleri sunarak rahatlamanıza yardımcı oluyor.

Cihazın en çok öne çıkan özelliği ise yapay zeka destekli bir asistana sahip olması. Bu asistan ise DeepSeek isimli bir yapay zeka modelinden güç alıyor. Herhangi bir konu hakkında cevabını merak ettiğiniz bütün sorulara hızlı ve pratik bir şekilde cevap verebiliyor. Özellikle sporcular için harika bir asistan olabilir.

iQOO Watch GT 2 Fiyatı

iQOO Watch GT 2, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Akıllı saatin Bluetooth versiyonu için 499 yuan (2 bin 942 TL), eSIM versiyonu için 699 yuan (4 bin 122 TL) fiyat etiketi belirlendi. iQOO Watch GT'nin Bluetooth versiyonu için de 499 yuan fiyat etiketi belirlendiğini de hatırlatalım.