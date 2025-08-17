8000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Küresel Pazara Açılıyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi iQOO, geçtiğimiz hafta amiral gemisi Z serisinin son üyesi Z10 Turbo Plus'ı anavatanında piyasaya sürmüştü. Yeni telefon şimdiyse bazı global e-ticaret platformlarına satışa sunularak küresel pazara açıldı.

Çin'deki bir haftalık satış sürecinde pek çok tüketicinin beğenisini kazanan iQOO Z10 Turbo Plus, özellikle devasa kapasiteli bataryası ve güçlü işlemcisiyle global pazarda da dikkatleri üzerine çekebilir. İşte telefonun özellikleri ve fiyatı!

iQOO Z10 Turbo Plus Hangi Özelliklere Sahip?

Yeni amiral gemisi telefon, 144Hz yenileme hızı, 5.500 nit tepe parlaklığı sunan 6.78 inçlik AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. MediaTek'in en üst düzey işlemcilerinden Dimensity 9400+'ı bünyesinde barındıran telefon, bu işlemcisini bizzat iQOO tarafından geliştirilen Q2 grafik birimiyle eşleştiriyor.

16 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunan iQOO Z10 Turbo Plus, kasasında 8000 mAh gibi epey büyük kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu pili 90W hızlı şarj ile destekleyen cihaz, kamera tarafında ise OIS (optik görüntü sabitleme) destekli 50 MP Sony LYT-600 ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 16 MP'lik bir selfie kamerasına sahip.

iQOO'nun özel arayüzü olan Origin OS ile birlikte çalışan iQOO Z10 Turbo Plus, özellikle mobil oyunlarda daha iyi bir deneyim sunmak adına stereo hoparlörler, DC karartma ve x eksenli lineer motorla desteklenen titreşim sistemi gibi yenilikçi donanımları da bünyesinde bulunduruyor.

iQOO Z10 Turbo Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

Kısa bir süre önce Asya merkezli pek çok e-ticaret platformunda piyasaya sürülen yeni telefonun 16 GB/256 GB'lık seçeneği 377 euro'luk karşılığında satın alınabilirken, 16 GB/512 GB'lık versyonu ise 457 euro'luk fiyat etiketine sahip.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.