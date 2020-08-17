iQOO 5 ve iQOO 5 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

iQOO, iQOO5 serisi amiral gemisi telefonları Çin’de tanıttı. iQOO 5 ve iQOO5 Pro, kullanıcılara yüksek yenileme hızlı ekran ve birinci sınıf kamera sunuyor. Seride iQOO 5 Pro modeli 120W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. iQOO 5 ve iQOO 5 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

iQOO 5 ve iQOO 5 Pro Özellikleri

iQOO 5 serisi, 6.56 inç 120Hz yenilleme hızını destekleyen AMOLED ekrana sahip. iQOO 5’in ekranı düz, iQOO 5 Pro’nun ise kavisli bir ekranı var. Delik çentiğe sahip 20:9 formatında ekran 1300 nit parlaklık, yüzde 100 P3 renk gamı ve HDR10+’ı destekliyor. Ekran içi parmak izi okuyucu ile donatılan telefonların kalınlığı 8.32mm, ağırlığı 197 gr.

iQOO 5 ve iQOO 5 Pro telefonlar, 16 megapiksel ön kameralarla donatılmış. iQOO 5 serisinin arkasında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Birincil lens Vivo X50 Pro Plus’da bulunan Samsung GN1 50 megapiksel kamera. iQOO 5 Pro’nun arka kamera kurulumu, 120 derece görüş alanına sahip 13 megapiksel ultra geniş lens ve 13 megapiksel periskop telefoto lens içeriyor. iQOO 5’in kamera kurulumundaki diğer lensler, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel portre lens içeriyor. iQOO 5, EIS ve 20x dijital zoom’u desteklerken; iQOO 5 Pro, OIS, 5x optik zoom, 60x hibrit zoom ve 8K video kaydı desteği ile geliyor.

Snapdragon 865 işlemciden güç alan iQOO 5 serisi, LPDDR 5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile geliyor. Termal iletkenlik jeli ile daha büyük bir VC sıvı soğutma ısı yayma sistemi ile birlikte geliyorlar. iQOO 5 UI 5.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyorlar. Batarya tarafında, iQOO 5, 55W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alırken, Pro model 120W hızlı şarjı destekleyen 4000 mAh bataryaya sahip. 120W şarj teknolojisi ile iQOO 5 Pro, 15 dakikada tam şarj oluyor. iQOO 5 serisi, çift SIM desteği, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, X eksen doğrusal motor, USB-C, dahili ses yongası bulunan stereo hoparlörler, yüz tanıma ve yüksek çözünürlüklü ses desteği ile geliyor.

iQOO 5 ve iQOO 5 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iQOO 5 ve iQOO 5 Pro fiyatlarına gelince, iQOO 5, 12GB’a kadar RAM 256GB’a kadar depolama alanı ile geliyor. iQOO 5 fiyatı 8GB/128GB model için 576 dolar, 12GB/128GB model için 619 dolar, 12GB/256GB model için 662 dolar. iQOO 5 Pro fiyatı 8GB/256GB model için 720 dolar, 12GB/256GB model için 792 dolar. iQOO 5 ve iQOO 5 Pro akıllı telefonların ön satışı Çin’de başladı. İki modelin de satışı 24 Ağustos’ta başlayacak.